Nejlepší projekcí byl Tajemný les

Vítězná projekce s názvem Mystical Forest (Tajemný les) byla nejlepší ve studentské soutěži pořádané v rámci letošního Festivalu světla. Připravila ji Klára Straková z Vysoké školy ekonomie a managementu a získala přes polovinu hlasů veřejnosti.Foto: Šíp / Redakce

Připravila ji Klára Straková z Vysoké školy ekonomie a managementu a získala přes polovinu hlasů veřejnosti. Do soutěže ve videomappingu se přihlásilo celkem 6 studentů.

Sama autorka vítězné projekce uvedla: „Projekce Mystical Forest je obrazem evolučního vývoje od samotného semínka stromu, po život fauny v něm a zrození životadárného pramene.“



Na druhém místě se těsně umístil Jan Adamus z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze s prací Altum, která odpovídala na otázku „Můžeme si být jistí, že je náš svět opravdu reálný? Nežijeme v počítačové simulaci, tak jak to tvrdí Elon Musk?“. Cena za třetí místo putuje do Ústí nad Labem Františku Pecháčkovi z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který připravil na budovu Alžbětiných lázní projekci s názvem Voda je život. Studentské projekce se promítaly na budovu Alžbětiných lázní.



Festival světla se v Karlových Varech konal o prvním zářijovém víkendu a některé budovy se opět zahalily do barevných světel. Letošní ročník festivalu světla VARY°září byl specifický svým spojením se Světovým pohárem v triatlonu. To přineslo programové změny a kumulace velkého množství lidí do sobotního večera.



Počasí v letošním roce nepřálo tolik jako při loňské premiéře, čtvrteční a páteční dešťové přeháňky připravily organizátorům nejednu horkou chvilku. Na večery se pak naštěstí lehce umoudřilo, a ačkoliv teplo tedy nebylo, alespoň nepršelo.



„Sobotní večer pak na trasu od Alžbětiných lázní po Grandhotel Pupp přilákal mnoho návštěvníků, kteří se museli vypořádat i se stísněnými podmínkami průchodu, způsobenými pořádáním Světového poháru v triatlonu ve stejném termínu,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.



I tak rozličné projekce rozzářily celé město, a jak ohodnotil jeden z návštěvníků: „Nádherný zážitek, který rád zopakuji každým rokem. Za mě opravdu úžasná akce, která Varům moc sluší.“