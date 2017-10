Nemáme v kraji žádnou zajímavou alej?

Karlovy Vary – Spolek Arnika pořádá sedmý ročník ankety Alej roku a zatím to vypadá, že Karlovarský kraj nebude mít zastoupení. Žádná nominace z něj ještě nepřišla.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Lidé zatím nominovali patnáct alejí z osmi krajů. Každý může zaslat jednu až tři fotografie, ke kterým připojí stručný popis a důvod, proč si alej zaslouží pozornost.

Lidé mohou zasílat návrhy do 31. října na web www.alejroku.cz/nominace. Vítěze vybere hlasováním veřejnost začátkem listopadu. „Letos se mezi nominacemi objevují nejen vzrostlá stromořadí, ale i aleje, které byly vysázeny teprve nedávno. Ovšem co do krásy a kouzla nemohou svým předchůdkyním zatím konkurovat,” uvedla Natálie Pivoňka Faltýnová, koordinátorka ankety.

Vloni se lidé z našeho kraje soutěže účastnili. Přihlásili čtyři stromořadí, přičemž regionální vítězkou se stala pohraniční jasanová alej u Aše. „Mnoho alejí dožívá. Lidé však svými nominacemi potvrzují, že s alejemi počítají i pro další generace, z čehož máme obrovskou radost,“ dodala Faltýnová.