Nemocnice Ostrov si velmi zakládá na domácím prostředí pro své rodičky

Ostrov - Porodnictví prošlo od středověku velkou proměnou. Jeho vrcholem je povolání porodní asistentky, která pomáhá nastávající matce a odpovídá na všechny její otázky. Snaží se jí vyhovět ve všech jejích přáních a hlavně přivést na svět nový život. O tomto povolání, které je spíše posláním, a o nové gynekologické ambulanci NEMOS v Karlových Varech se dočtete více v rozhovoru s porodní asistentkou z gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Ostrov Lenkou Velichovou.

Porodní asistentka Lenka Velichová.Foto: Barbora Šmudlová

Porodní bába dříve, dnes porodní asistentka. Pro mnohé povolání opředené legendami. Jak byste vy sama popsala svou práci?

Svou práci bych popsala jako nejlepší povolání ze všech. Přivádět děti na svět a být součástí nejkrásnějších okamžiků v životě právě se stávajících rodičů je nezapomenutelným zážitkem. Pokud jste pro tuto práci ta správná osoba, stává se pro vás, jak se říká, posláním, ale myslím, že spíše jde o určitý druh závislosti. Adrenalinu, pocitu důležitosti a uspokojení.

Čím je vaše práce tak důležitá?

Význam práce spočívá ve vytvoření vztahu a důvěry s nastávající maminkou. Základem je aktivní podpora a pomoc. Porodní asistentka by měla být tou osobou, se kterou se těhotná žena jde s důvěrou poradit. Měla by umět vyslechnout všechna její přání, obavy a dokázat jí poradit a pomoci.

Jak jste se vy sama dostala k této práci? Vnímáte ji jako povolání, nebo jako poslání?

Asi už odmala jsem chtěla pracovat jako zdravotní sestra. Původně tedy na chirurgii. Po absolvování Střední zdravotnické školy v Karlových Varech v oboru všeobecná sestra jsem se rozhodovala, co dál.

V té době došlo v rámci EU ke změnám a otevřel se obor porodní asistence jako bakalářský. Rozhodla jsem se tedy pro toto zaměření a nastoupila na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Postupně jsem zjistila, že právě toto povolání je pro mě to pravé. A ano, částečně ho vnímám i jako své poslání.

Jaká je spolupráce porodní asistentky a gynekologa? Koliduje, nebo se naopak doplňuje?

Nemohu hodnotit obecně význam spolupráce lékařů a porodních asistentek. Vždy je to o lidech, jako ve všech povoláních. Z vlastní zkušenosti můžu ale říci, že jsem měla veliké štěstí. Od roku 2010 pracuji v Nemocnici Ostrov.

Začínala jsem krátce na oddělení gynekologie, poté jsem byla v rámci odborného kolečka na 2 měsíce na porodním sále a 2 měsíce na novorozeneckém oddělení. Od roku 2011 pracuji nastálo na porodním sále. Vztah s lékaři bych hodnotila jako rodinný. Což je vlastně pravda. V práci spolu strávíme více času než s vlastní rodinou. Co se týká spolupráce, nevidím nikde žádný problém. Pracujeme jako tým a rozhodně mohu tvrdit, že se vzájemně nejen doplňujeme, ale i podporujeme. Pro lékaře u nás není žádný problém pomoci nám v krizových situacích, a pokud je to nutné, zastat i část naší, řekněme, sesterské práce.

Jaké je vést porod samostatně? Kolik jste jich už vedla?

Vést porod je zážitek, který se hrozně těžko popisuje. Je pravdou, že i když toto povolání děláte už léta, stále k porodu přistupujete s velikou dávkou respektu. Jde přeci jenom o život a štěstí tří životů. Jedná se o matku, dítě, ale i partnera či manžela.

Pokud bych měla říct, kolik porodů jsem již odvedla, bude to asi kolem 350. Ale těžko se to odhaduje, byla jsem samozřejmě u více porodů, ale sama jsem nerodila.

Jaké jsou vaše nejčastější obavy, když vedete porod?

Myslím si, že každý, kdo se někdy postavil k porodu, asi bude vědět, o jaký pocit se jedná. V rukou máte životy druhých lidí a úměrně tomu se mění i pocity ve vás. Je to směsice adrenalinu, respektu, pokory a dalších emocí.

Obavy samozřejmě máme z případných komplikací, které mohou nastat jak u dítěte, tak u matky. V nemocnici je maminka i dítě ve větším bezpečí, je zde vždy zkušený lékař, který situaci případně převezme do svých rukou.

Co vše jako porodní asistentka klientkám nabízíte?

Řekla bych, že v současnosti se ta situace hodně vylepšila. Bývala jsem pouze na porodnici, kde se setkáváte pouze s ženami u porodu, později jsem se zapojila do předporodních kurzů. Díky tomu mohu maminku doprovázet celým porodem a tím být spojena a zasvěcena do kompletní historie těhotenství. Takže bych řekla, že ta nabídka je pestrá.

A co samotná gynekologická ambulance?

Musím říct, že v ambulanci jsem si nepředstavovala, že budu dělat dříve jak ve 40 letech. Dostala jsem ale příležitost v projektu naší nemocnice, která ve spolupráci s partnerskou společností NEMOS AMBULANCE otevřela vlastní gynekologickou ambulanci v Karlových Varech na poliklinice Čankovská. Původní projekt se mi hrozně líbil. Cílem bylo, abychom měli pod střechou obvodní lékaře ze všech oborů. Výhodou ambulance je, že na jednom místě máte praktického lékaře, gynekologa, zubaře, očního. V současnosti také rehabilitace a v rámci příštích dní interní specializovanou ambulanci. Je krásné být součástí takového záměru.

Všichni známe dlouhé čekání v čekárnách. Pokud nám něco je, máme dnes možnost si vybrat zařízení k operaci, porodu a dalším zákrokům. Ale také vzniká peripetie s tím, kam půjdu, jak se bude zákrok dělat, kdo ho bude dělat. Projekt našich ambulancí je unikátní v tom, že pracujeme na základě potřeb lidí. Máme časovky, které dodržujeme.

Pacienti tak nemusí dlouho vysedávat v čekárně. Snažíme se přiblížit klientům a v dnešní hektické době je nepřetěžovat nutností volat a zjišťovat si výsledky, naopak veškeré výsledky vám zavolá sestřička nebo přímo lékař.

Dále se snažíme navázat úzkou spolupráci se specialisty, abychom vám mohli nabídnout to nejlepší zařízení a nejlepší možný způsob řešení problému.

V neposlední řadě dáváme do své práce sebe. To znamená osobní přístup, aby se všichni cítili, tak jak to má být, teď jste přišel na vyšetření a jde nám pouze o vás a vaše zdraví. Pokud je nějaký problém, vysvětlíme a navrhneme vám všechny možné varianty v následné péči.

A co porodnické kurzy pro nastávající maminky? Jak je to s nimi?

Porodnické kurzy v ostrovské nemocnici jsou další výhodou, které rozšířily spektrum služeb. V kurzech navazujeme přímý kontakt s budoucími maminkami, které pak potkávám i na ambulanci.

V současnosti chceme kurzy ještě trochu zpestřit, a proto vytváříme novou koncepci individuálních kurzů pro maminky z daleka, v pokročilejším týdnu těhotenství nebo pro ty, které nemají čas na klasický kurz v 6 lekcích.

Vedení kurzů vidím jako velmi prospěšnou činnost, kdy je vaším úkolem připravit budoucí rodičky. Zároveň je toto seznamování důležité i pro ně, poznají nás, poznají prostředí. Nejhorší, co může u porodu být, je obava a strach z neznámého, ať už se jedná o personál, prostředí nebo co se bude dít.

A jak to vypadá v porodnici? Co všechno mohou maminky najít tam?

Porodnice v Nemocnici Ostrov je vyhlášená svým rodinným přístupem a příjemným rodinným prostředím.

Na porodnici jsme zvyklí pracovat s porodními plány a jsme schopni vyplnit rodičce téměř všechna přání. Přítomnost doprovázející osoby zdarma je u nás samozřejmostí. Zajišťujeme klidné prostředí zrekonstruovaných sálů, péči odborného, kvalifikovaného personálu, individuální řešení jednotlivých problematik.

Oddělení šestinedělí má zaveden systém rooming-in, což je společný pobyt maminky s dítětem 24 hodin denně. Tento systém přispívá ke snadnějšímu zvládnutí kojení a celkové péče o novorozence, vše za pomoci zkušeného personálu. Šestinedělí v minulých letech prošlo také rekonstrukcí, tedy máme zde 4 nadstandardní pokoje a 3 pokoje standardní, kdy součástí každého pokoje je sociální zařízení.

Novinkou minulého roku je rodinný pokoj. Což je další forma, kterou se snažíme přizpůsobit potřebám klientek. Jedná se o pokoj, na kterém s vámi je celou dobu i partner nebo manžel. V každém ohledu ovšem propojení práce od ambulance až po porodnici je nezaměnitelnou zkušeností. Všechny ženy na konci se vrací opět k nám na ambulanci a já vím, kde je nutné v práci přidat a kde jsme zase o trochu více úspěšní. Do budoucnosti doufám a přála bych si plnou ambulanci spokojených lidí, v porodnici hodně šťastných maminek se zdravými dětmi a hlavně zdraví pro všechny.

NEMOS AMBULANCE otevřela v roce 2016 Polikliniku v Karlových Varech, kde postupně vzniklo Centrum praktického lékařství, rehabilitační centrum a také gynekologická ambulance, která stále registruje nové pacientky. Objednávky do gynekologické ambulance jsou možné na tel: 730 803 313.