Nezaměstnanost v kraji už klesla pod hranici pěti procent

Karlovarský kraj - Pod hranici pěti procent klesl v březnu podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji, a to na 4,9 procenta.

Vývoj v regionu tak téměř přesně kopíruje vývoj v České republice, kde nezaměstnanost dosáhla za měsíc březen 4,8 procenta.

Pozitivní vývoj v březnu ovlivnil hlavně zvýšený zájem o veřejně prospěšné práce. „Hlavní nástup těchto činností se očekává v dubnu. V následujících měsících bude nezaměstnanost s velkou pravděpodobností dále klesat,“ uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.



Nezaměstnanost v březnu se v porovnání s předchozím měsícem snížila ve všech okresech v Karlovarském kraji.

Na Chebsku to bylo z 3,6 procenta v únoru na březnových 3,2 procenta. Bez práce bylo v okrese 2190 lidí, dosažitelných uchazečů o práci bylo 1929.Na Karlovarsku se snížila nezaměstnanost z 5,2 procenta v únoru na 4,8 procenta v březnu. Na práci čekalo 4175 lidí, z toho bylo 3669 dosažitelných uchazečů.Nejvíce lidí bez práce je už tradičně na Sokolovsku. Tento okres je jediným, kde je počet nezaměstnaných nad pěti procenty. V březnu to bylo 6,9 procenta, v porovnání s únorem to znamenalo pokles o 0,4 procentního bodu. Na Sokolovsku eviduje úřad práce 4449 lidí bez zaměstnání, dosažitelných uchazečů o práci bylo 4152. V kraji nabízeli zaměstnavatelé v březnu 4485 volných míst.