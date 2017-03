Nový sběrný dvůr přišel na více než milion

Karlovy Vary - V kompostárně ve Staré Roli, v Žižkově ulici právě najel na ostrý provoz v pořadí již třetí sběrný dvůr města Karlovy Vary. Zřízení stálo 1,2 milionu a peníze na něj šly z městské kasy. Kromě suti do něj mohou občané města odkládat veškerý odpad zdarma. Jedná se o náhradu za zrušený nevyhovující sběrný dvůr v ulici Buchenwaldská.

Nový sběrný dvůr se nachází u kompostárny ve Staré Roli. Postará se tu o vás zaměstnanec Zdeněk MaxaFoto: Zdeněk Hnízdil

„Původně jsme na toto místo sváželi odpadky z černých skládek. Vznik nového sběrného dvora tady tak logicky vyplynul. Lidé sem mohou vozit vše, jelikož je součástí areálu i kompostárna. Takže od bioodpadu přes pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečné látky, plasty i papír. Občané města pak zaplatí jen za uložení suti a soukromé firmy za elektrospotřebiče," informoval Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků, která dvůr provozuje.

Za 1,2 milionu sem byla koupena váha a kontejnery a zřízeno oplocení. Dalším krokem v provozu dvora v Žižkově ulici budou žádosti o dotace.

„Rádi bychom sem pořídili drtičku nábytku. Do té se pak dají vkládat také okna, různé konstrukce nebo živé ploty, čímž se ušetří práce při dalším nakládání s odpadem. Menší drtička vyjde asi na 3,5 milionu, větší pak na 7 milionů korun," doplnil Kučera s tím, že by dopravní situace v této části Karlových Varů neměl být narušena. Občanům okolí pak uleví opravená silnice. „Počítáme s tím, že komunikace v ulici postupně opravíme," dodal náměstek primátora Čestmír Bruštík.

Města by měla mít zřízen vždy jeden sběrný dvůr na deset tisíc obyvatel. V odpadovém hospodářství Karlových Varů se tak počítá s otevřením dalších dvou. V Buchenwaldské ulici se nyní nachází už jen sběrné místo.

Sběrný dvůr v Žižkově ulici ve Staré Roli je otevřen od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 15:00.