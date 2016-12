O tři miliony méně. Kraj ubral Bartoškovi peníze na festival

Karlovy Vary - Místo osmi milionů schválili krajští zastupitelé dotaci pro Mezinárodní filmový festival jen pět milionů. Škrtu v rozpočtu nezabránily ani protesty bývalého hejtmana Martina Havla (ČSSD), který poukázal na to, že bývalé vedení kraje se snažilo osmimilionovým příspěvkem vyrovnat Karlovým Varům, které MFF přispívají stejnou částkou.

Prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška.

„Je to minus pro náš turismus," uvedl Havel. Stejně tak je zaražen i prezident MFF Jiří Bartoška. „Myslím, že kraji po devět dní konání festivalu přinášíme hodně. Vždyť zde návštěvníci při MFF utratí 348 milionů, což prokázala studie, kterou si zadal kraj," uvedl.

Jiří Bartoška proto považuje snížení dotace z osmi milionů na pět za podivné. „Vždyť DPH z této částky zůstává kraji. Navíc si studii nechal zpracovat a zadat kraj sám, ta čísla tedy nejsou žádným tajemstvím," doplnil Jiří Bartoška.

S hejtmankou Janou Vildumetzovou (ANO) chce o finančním příspěvku kraje na festival ještě jednat. „Schůzku jsme už měli naplánovanou před konáním zastupitelstva, ale pro její nemoc musela být odložena," vysvětlil prezident filmové přehlídky.

To ostatně potvrdila na krajském zastupitelstvu i samotná hejtmanka. A zároveň nevyloučila případné dodatečné zvýšení částky pro festival.

V minulých letech přispíval kraj festivalu čtyřmi miliony korun. V roce 2015 částku jednorázově zvýšil na sedm milionů s tím, že bude kraj na MFF více propagován. Od roku 2016 bylo v rozpočtu už osm milionů korun a tato částka by měla být podle minulé krajské koalice v čele s ČSSD zachována i do budoucna. Karlovarský kraj totiž za bývalé koalice usiloval o vstup do nadace Film-Festival Karlovy Vary, která MFF pořádá. V této nadaci má zatím své zástupce Karlovy Vary a hotel Pupp. Kraj chtěl být třetím podílníkem, i když to podle bývalého vedení kraje nebylo zcela nezbytné.