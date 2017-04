O víkendu vás očarují kočky

Karlovy Vary - Mezinárodní výstava koček, kterou organizují členové Klubu koček Karlovy Vary v Lidovém domě ve Staré Roli od roku 2010, se letos koná v sobotu 14. a v neděli 15. dubna.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Leona Paroulková

A lidé kočky milují, během výstavy za nimi zamíří tisícovka jejich milovníků. Také o letošním velikonočním víkendu bude co obdivovat. Sál i balkón zaplní kočky všech plemen od vystavovatelů z České republiky, Polska, Německa, Dánska, Itálie a Rakouska. Mezinárodní porota to bude mít opět těžké. Na výstavy do Karlových Varů jezdí totiž ta nejkvalitnější konkurence.

Pro návštěvníky je připraveno opět hlasování o nejkrásnější kočku výstavy. V minulých ročnících dali diváci nejvíce hlasů kočkám mainským mývalím, bengálským a britským. Letos budou mít jedno z největších zastoupení kočky z Dánska. Pro diváky je výstava přístupná po oba víkendové dny od 10 do 17 hodin a návštěvníci zde najdou i široký sortiment chovatelských potřeb. Vstupné pro dospělé činí 50,- korun, děti od šesti do 15 let 30,- korun.