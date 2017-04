Občané zachraňují kostel sv. Bartoloměje, jeden z nejstarších kostelů na Karlovarsku

Přílezy - Kostelík z druhé poloviny 13. století unikl jen o vlásek demolici a po desetiletích chátrání se blýská na lepší časy. Od roku 2012 je po etapách opravována střecha a na sobotu 22. dubna je připravena první dobrovolnická brigáda na obnovu hřbitova kolem kostela. Týkat se bude výřezu křovin, stromů a celkového úklidu.

Kostel sv. Bartoloměje. Foto: Václav Lupínek

„V osadě Přílezy, na jižním okraji návsi, stojí nenápadný, menší kostelík, zasvěcený sv. Bartoloměji. Tato románská stavba je především svědkem původního českého osídlení kraje. První písemná zmínka o kostelu pochází ze dne 17. září 1354, kdy byl toužimským proboštem farář Nicolaus nahrazen Henricusem. Do poloviny 16. století byl kostel sv. Bartoloměje farním kostelem, později díky vzrůstajícími vlivu vedlejší Útviny se stal filiálním k tamnímu kostelu sv. Víta, u kterého byla tehdy založena nová samostatná farnost,“ popsal iniciátor úklidové brigády, člen Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Alter meles a přílezský rodák Václav Lupínek.



Kostel sv. Bartoloměje po odsunu německého obyvatelstva postupně chátral a v roce 1972 bylo rozhodnuto o jeho demolici, která byla zastavena na poslední chvíli. „Ještě dnes jsou na stěnách po celém kostele patrné návrty do zdí pro umístění střelných náloží. Kdo o zastavení demolice rozhodl, nám není známo, v současné době pátrám po archivech po dalších informacích,“ dodal.



Po roce 1973 byla na kostele opravena šindelová střecha, která však byla před pěti lety v havarijním stavu a do kostela zatékalo.



„V současné době po etapách vlastník objektu, Římskokatolická farnost Toužim, postupně renovuje šindelovou střechu z havarijního dotačního programu Ministerstva kultury. V plánu máme také veřejnou sbírku a benefiční koncerty, tak aby mohlo dojít k opravě bortící se hřbitovní zdi, renovaci vstupních dveří do kostela a oken, které jsou v současné době zakryty prkny,“ dodal Lupínek s tím, k sobotní brigádě se může připojit úplně každý. Sraz je v 10:00 u kostela.