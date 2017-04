Oblíbené cyklobusy vyjedou i letos na sedmi trasách

Karlovarský kraj - Na sedmi linkách provozovaných společností Autobusy Karlovy Vary budou v Karlovarském kraji i letos pod názvem CykloEGRENSIS opět vyjíždět cyklobusy.

Cyklistům a cykloturistům umožní přepravit se s koly například do Krušných a Doupovských hor, do Ašského výběžku, Slavkovského lesa, ale také do okolí Mariánských Lázní. Cyklobusy vyjedou poprvé 20. května, jejich provoz potrvá do 30. září. „Od roku 2003, kdy cyklobusy vyjely poprvé, roste jejich obliba. Využívají je nejen zdatní cyklisté, ale i rodiny s dětmi a turisté, kteří na kole objevují krásy našeho regionu. Proto rada kraje rozhodla, že podpoříme provoz cyklobusů příspěvkem ve výši 200 000 korun,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Podle Hurajčíka cyklobusy významně pomáhají cestovnímu ruchu v regionu, protože cyklisté po jejich trase navštěvují památky i přírodní unikáty a často se do těchto míst opakovaně vracejí.

Trasy cyklobusů v Karlovarském kraji 1. Mariánské Lázně Cheb Aš; 2. Cheb Aš Bad Elster- Adorf Klingenthal Kraslice Bublava Přebuz Nejdek; 3. Sokolov Chodov Nejdek Horní Blatná Boží Dar; 4. Cheb Karlovy Vary Boží Dar; 5. Sokolov Karlovy Vary Bochov Žlutice Chyše Valeč; 6. Bečov n. Teplou Toužim Žlutice Lubenec Blatno; 7. Sokolov Loket Horní Slavkov Krásno Bečov n. Teplou Nová Ves u Bečova

Informace o jízdních řádech cyklobusů najdete už brzy zde.