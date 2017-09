OBRAZEM: Chmelonáda, vřídelní kapky nebo bio máslo. To jsou dobroty z kraje

Karlovy Vary - Ačkoliv se to nezdá, také v Karlovarském kraji vzniká řada lákavých pochoutek, které by si neměli příznivci kvalitního jídla a pití nechat ujít.

Ať už je to nealkoholický nápoj nazvaný Chmelonáda, sladká pochoutka Karlovarské vřídelní kapky nebo bio máslo. To jsou jen některé z oceněných produktů vybraných porotou v premiérovém ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje. Ti nejlepší z nejlepších si převzali ocenění v sobotu.



V soutěži porotci hodnotili produkty malých a středních zemědělských a potravinářských výrobců. Celkem 18 producentů z regionu přihlásilo do soutěže 82 výrobků. Vítězové mohou od nynějška používat značku Dobrota Karlovarského kraje, která symbolizuje regionální kvalitu a původ surovin především z naší země. Společně s krajem akci pořádá Střední zemědělská škola Dalovice.



„Velmi si ceníme kvalitních zemědělských výrobků a potravin, které vznikají v našem kraji. Chceme co nejvíce zviditelnit jejich výrobce a upozornit všechny na to nejchutnější z regionu, ať už se jedná o čerstvý chléb, mléčné výrobky, med nebo čaje. Moc se těším, že budeme těmi nejlepšími produkty, které už brzy ponesou značku Dobrota Karlovarského kraje, moci obdarovat mimo jiné tuzemské a zahraniční návštěvy i další vážené hosty, aby šířili dál povědomí o našich výrobcích. Navíc budeme i v Krajských listech a dalšími způsoby lidi informovat o tom, kde si mohou naše dobroty koupit,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.



Soutěžilo se v pěti kategoriích: Masné výrobky, Mléčné výrobky, Pekařské a cukrářské výrobky, Alkoholické a nealkoholické nápoje, Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě. Udělena byla i jedna zvláštní cena.



V hodnotitelské komisi zasedli zástupci Karlovarského kraje, Krajské veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Střední zemědělské školy Dalovice.



„Ocenění výrobci dostanou certifikát, který je opravňuje používat značku Dobrota Karlovarského kraje, a to na neomezeně dlouhou dobu. Podmínkou ovšem je, že se nesmí výrazně změnit charakter vítězného výrobku,“ upřesnil podmínky krajský radní Karel Jakobec.