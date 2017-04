Odvolejte jednatele KV Areny, žádá opozice

Karlovy Vary - Do ostrého sporu se kvůli KV Areně pustila opozice s vedením města.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Zastupitelům z hnutí O co jim jde?! a ALTERNATIVY totiž nešlo do hlavy, že Vladimír Kvasnička (nez.), jednatel této společnosti s ručením omezeným, bude nadřízeným ředitele, který má do KV Areny nově nastoupit. Vedení města ale kritiku odmítlo, stejně jako požadavek opozice, aby byl Kvasnička kvůli ztrátě 8,7 milionu okamžitě odvolán. „KV Arena pod jednatelem Kvasničkou špatně hospodaří a nový ředitel mu bude podřízen? To je pro mne nepochopitelné,“ neskrýval rozčarování z tohoto postupu Otmar Homolka (O co jim jde?!).

Zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA) pak na vedení města pálil jeden dotaz za druhým. „S opozičními kolegy jsme rozporovali téměř dvoumilionové náklady na rekonstrukci nouzového osvětlení v nové hale a výměnu LED žárovek za čtvrt milionu. Také zbytné vymalování patra za půl milionu, další půlmilion na právní služby, i když na magistrátu pracuje několik právníků. Koupili si tam mercedes, asi aby se mohli honit s primátorem po městě. Nadto si pak v KV Areně vzali v bance úvěr pět milionů bez projednání v radě a zastupitelstvu. Za to by měli být pohnáni k trestněprávní odpovědnosti.

Téměř devítimilionové manko je už jenom takovým dražším závojem za poslední extraligovou hokejovou sezonou v KV Areně. Nic z toho vedení města však neřešilo, nepodložilo, neuplatnilo náhrady škod ani odpovědnost či sankce,“ nebral si servítky zastupitel Kotek. Podle něj jde o kriminální jevy a jednatel KV Areny by měl být okamžitě odvolán. Vladimír Kvasnička ale veškerou kritiku i jakékoliv zavinění ztráty odmítl. „Hala je po záruce. Pokud máte pochybnosti, nemám problém to vysvětlit. Přijďte mě kdykoliv navštívit,“ vyzval zastupitele. A dodal, že podrobnou zprávu jim všem rozeslal večer před konáním zastupitelstva. Jednatele Kvasničky se zastal i primátor Kulhánek (KOA), který uvedl, že některá jeho manažerská rozhodnutí byla chybná, ale ne úmyslná.



„Post ředitele jsme se rozhodli zřídit na doporučení dozorčí rady. Bude mít za úkol připravit změnu právní formy KV Areny na příspěvkovou organizaci a ta se bude řídit pravidly, která město má,“ uvedl primátor. Likvidaci současné KV Areny, s.r.o., bude tak mít na starosti Vladimír Kvasnička. Podle Kotka to byl ale právě primátor, který dostal celou řadu upozornění, stejně jako je dostali radní města, a dozorčí rada má také přímou zákonnou odpovědnost. „Je to dost lidí na to, aby za pobírané peníze vedli hospodaření a celý provoz KV Areny řádně. Tečkou za tímto děním je pak záměr, že k jednateli KV Areny přijmou navíc ještě ředitele … Pat k Matovi, aby to všechno spolu napravili,“ uzavřel spor zastupitel Kotek.