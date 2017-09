Olympijský stadion je už v provozu

Skoky - Grafické sympozium Listy z Gasthausu se blíží do finále. Celý týden se do Skoků sjížděli mladí a talentovaní umělci do provizorního ateliéru, aby nasáli atmosféru místního genia loci a vytvořili přímo na místě grafické listy, které se budou prodávat na sobotní vernisáži v Gasthausu.