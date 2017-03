Opozice: Radní v kontrolním výboru? To je neslýchané!

Karlovy Vary – Naléhavý apel adresovala karlovarská zastupitelka Hana Zemanová (Karlovaráci) vedení Karlových Varů na posledním zastupitelstvu.

„Žádám vás, abyste zvážili výměnu dvou členů kontrolního výboru, kteří zároveň zasedají v radě města. A jmenovali do něj jiné zástupce,“ uvedla Hana Zemanová, která je předsedkyní tohoto poradního orgánu zastupitelstva. Až dosud totiž v kontrolním výboru radní nezasedali. „Toto je poprvé v historii a oni tak vlastně kontrolují sami sebe,“ uvedla zastupitelka. Výhrada předsedkyně kontrolního výboru je zcela oprávněná. Tento výbor může mimo jiné kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva včetně rady města, může provádět kontrolu, k níž byl výslovně pověřen zastupitelstvem, a to například veřejných zakázek.

To znamená, že radní Pavel Andrejkiv (bývalé ANO) a Zdeněk Míkovec (ČSSD) tak prověřují práci nejen svou, ale i svých stranických kolegů v radě. A také jim včas sdělit, na co konkrétně se výbor zaměřil. Karlovy Vary totiž vede koalice složená z KOA, ČSSD, bývalého ANO a KDU-ČSL. Předsedkyně Zemanová zdůraznila, že proti dvěma členům výboru, kteří jsou zároveň radními, nic nemá, ale personální obměnu výboru by uvítala. „Nemusejí to být ani politici. Rada by ale měla do výboru delegovat zástupce, kteří nejsou tak úzce spojeni s radou,“ míní Hana Zemanová. Zda karlovarská koalice kontrolní výbor obmění, bude jasné na dubnovém zastupitelstvu.

Kontrolní výbor: předseda: Hana Zemanová

členové: Ivan Váňa, Pavel Andrejkiv, Zdeněk Musil, Renata Kozáková, Viktor Linhart, Zdeněk Míkovec, Vadim Lavrivský, Josef Janů