Oprava divadla se odkládá na jaro

Karlovy Vary - Oprava střech a fasády městského divadla začne místo letošního srpna až na jaře příštího roku. Vedení města totiž zrušilo výběrové řízení a vypíše jej s pozměněnými podmínkami znovu.

Karlovarské městské divadloFoto: Archiv redakce

Dvě firmy, které se soutěže účastnily, nabídly za náročnou rekonstrukci této kulturní památky jednou tolik peněz, než magistrát plánoval. „A to až třiadvacet milionů, zatímco my jsme měli rozpočtováno 12 milionů 450 tisíc bez DPH,“ vysvětlil náměstek Michal Riško (ČSSD). Město na opravu divadla zažádalo o dotaci, která činí devadesát procent z ceny, a tu musí proinvestovat do září 2018. Tudíž musí s vypsáním nového tendru spěchat. Už původní termín opravy byl v podstatě šibeniční. Práce měly trvat od srpna do listopadu a podle náměstka Jiřího Klsáka (KOA) to byla na tak náročnou práci velmi krátká doba.

„Možná toho firmy využily, a proto nabídly tak vysokou cenu,“ uvedl náměstek Klsák. Podle náměstků Riška i Čestmíra Bruštíka (nez.) ale mohlo být důvodem i to, že cenu zakázky mohla rozpočtová firma Porticus, jíž město finanční odhad prací zadalo, podcenit. „Za dobu, kdy se zadávací podmínky připravovaly, se změnily ceny břidlice, která navíc musí být kvalitní a mít silnější strukturu, a i dalšího materiálu. Proto cenu musíme aktualizovat a u nového výběrového řízení ji navýšíme. Zároveň zažádáme i o navýšení dotace z Integrovaného plánu rozvoje území,“ nastínil další postup náměstek Bruštík.

Vedení města totiž mimo jiné usiluje o to, aby práce byla odvedená kvalitně a město nemuselo v krátké době po skončení oprav práce reklamovat. Výměna střechy a oprava fasády i podhledů budou probíhat za plného provozu divadla a v době filmového festivalu a konání významných kulturních akcí ve městě budou přerušeny. Výběrové řízení na opravu divadla město vypisuje už potřetí. Do prvního se nepřihlásil nikdo a druhý tendr je nyní zrušen.