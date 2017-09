Oprava nádherné Goethovy vyhlídky potrvá celý rok

Karlovy Vary - Po letech tápání, jak využít a hlavně z čeho opravit rozpadající se Goethovu vyhlídku v lázeňských lesích, je jasno.

Goethova vyhlídka.Foto: Ilustrační foto: Deník

Oprava rozhledny by podle primátora Petra Kulhánka (KOA) měla začít už letos 2. října a v provozu by mohla být rozhledna už koncem září roku příštího. Výběrové řízení na rekonstrukci vyhlídky vyhrála společnost Metrostav s nabídkovou cenou 33 milionů 380 tisíc korun. Karlovy Vary zařadily opravu rozhledny do projektů, na něž chtějí čerpat miliony z evropských dotací.

Z Integrovaného programu rozvoje území. Na opravu rozhledny tak má město přislíbeno 85 procent z celkové částky, a ze svého by tak hradilo zbylých patnáct procent. „Dotaci máme z devadesáti devíti procent přislíbenou,“ zdůraznil primátor Kulhánek. Investici do oprav rozhledny město původně odhadlo na 43 milionů, ovšem před tendrem.

Podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) by Karlovy Vary zaplatily i inženýrské sítě, rozšíření cesty a vybudování malého parkoviště. S nově opravenou rozhlednou by tak město mohlo získat další atrakci, a to osmisetmetrovou bobovou dráhu. Ta by vedla od Goethovy vyhlídky a ústila u třešňovky v polovině staré Pražské. Toto vše je zatím v jednání a opravy rozhledny se tento navazující projekt netýká.

Provozování rozhledny připadne zřejmě městské společnosti Lázeňské lesy. Goethova vyhlídka by tak fungovala obdobně jako areál na Sv. Linhartu, který dostaly do péče Lázeňské lesy Karlovy Vary a proměnily jej v jedno z nejnavštěvovanějších center, kam návštěvníky láká oblíbené lanové centrum. Podle radních tam vše dobře funguje a kvitují i návštěvnost, které areál dosahuje. Náměstek Jiří Klsák (KOA) doplnil, že lze očekávat, že se Goethova vyhlídka dočká zápisu na seznam národních kulturních památek.