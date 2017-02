Oprava (ne) tryskajícího Vřídla se zdržuje

Karlovy Vary - Přestože první etapa opravy zdevastovaného technického zázemí Vřídelní kolonády měla už dávno začít, nic se neděje. Město už má vyřízené stavební povolení, ale práce podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) blokují námitky.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Jednu podal lázeňský hotel Astoria a druhou hasiči. Námitky nyní posuzuje Krajský úřad Karlovarského kraje a na výsledek stále čekáme," vysvětlil náměstek Bruštík.

Podle něj například Astoria měla kvůli přesunu krenotechnologie do míst, kde původně stál Bílý lev, na město takové požadavky, že na ně podle náměstka nešlo přistoupit a obě strany se tak nedohodly. „Odmítli jsme je a proto vše skončilo na krajském úřadu. Velmi nás to zdržuje," nespokojeně uvedl náměstek. Skluz v opravách je ale pro město velká komplikace, protože opravy Vřídla byly rozplánovány téměř do detailu. Kvůli havarijnímu stavu bylo Vřídlo loni v květnu přesunuto před objekt kolonády a v zimních měsících tryskalo minimálně. Karlovy Vary tak přišly o jednu z nejkrásnějších a nejvyhlášenějších dominant, kterou si nechal ujít málokdo z lázeňských hostů. Město po přesunu Vřídla začalo pracovat na projektové dokumentaci na opravu podlahy a konstrukcí v kopuli Vřídla. Pak bylo v plánu do náhradních prostor přemístit krenotechnologie a mohlo se začít se snášením stropu.

Práce za přibližně 36 milionů měly být dokončeny v polovině letošního roku. Tento termín tak město zřejmě kvůli průtahům s námitkami tak nestihne. To ale není jediný problém.

Podle náměstka Bruštíka by vše mohlo dospět až tak daleko, že bude technologie odstavena a lázeňské domy by tak přišly o dodávky vřídelní vody, kterou od Správy přírodních zdrojů a kolonád odebírají k léčbě pacientů. To je ale ten nejčernější scénář a náměstek Bruštík i vedení města věří, že kraj námitky brzy vypořádá a práce na opravě technického zázemí Vřídla a jeho kopule budou moci začít.