Oprava Thermalu se zpozdí

Karlovy Vary – Pokud začne oprava hotelu Thermal ke konci letošního roku, pak to bude do třetice všeho dobrého.

Karlovarský hotel Thermal.Foto: Ilustrační foto Deník mel

Rekonstrukce tohoto festivalového mozkového trustu, ale také vyhledávaného lázeňského zařízení se totiž znovu odkládá, a to minimálně o půl roku. Podle Ivana Chadimy, předsedy představenstva společnosti Thermal-F, zdržení zavinilo čekání, zda bude hotel prohlášený kulturní památkou, ale také je třeba částečně změnit projektovou dokumentaci, a navíc vysoutěžit dodavatele podle nového zákona. „Je to jako od Jiráska Proti všem,“ povzdechl si Ivan Chadima. Thermalu totiž neustále odkládaná modernizace kříží obchodní plány.

Pokoje od šestého patra v šestnáctipodlažním výškovém hotelu zůstaly v původním provedení a návštěvníci Thermalu už vyžadují daleko vyšší komfort. „Právě s opravou těchto pokojů bychom chtěli začít. Jejich modernizace je nezbytná,“ zdůraznil Ivan Chadima. I tak si ale Thermal vede ekonomicky výborně. Oproti loňskému roku zvýšil tržby o 16 až 18 milionů korun, což je podle předsedy představenstva Chadimy povzbuzující hospodářský výsledek.

Do rekonstrukce rozdělené na několik etap hodlá Thermal investovat maximálně 450 milionů korun. Tato částka je podle Ivana Chadimy konečná. Více peněz na opravu Thermalu, který je po neúspěšné privatizaci z poloviny devadesátých let stále státním hotelem a spadá pod správu Ministerstva financí, nemá.

Na zahájení rekonstrukce Thermalu netrpělivě čeká i město. Další zdržení totiž podle primátora Petra Kulhánka (KOA) znamená, že slíbené zprovoznění venkovního vyhřívaného bazénu, který před uzavřením býval karlovarským unikátem, se znovu odkládá. A to o minimálně tři roky. Právě oprava bazénu je totiž zařazena až do poslední etapy rekonstrukce hotelu. „Sám jsem se na přípravu rekonstrukce hotelu informoval. Jsem toho názoru, že město by mělo být se stavem příprav seznámeno,“ vysvětlil primátor Kulhánek.

Karlovy Vary by totiž uvítaly, kdyby byl venkovní bazén u hotelu co nejdříve zprovozněn. Podle primátora Kulhánka je devastace bazénového centra veřejností negativně vnímána a není možné podceňovat ani problém se zajištěním a zabezpečením vypuštěného bazénu. Plachta, která jej překrývala, se totiž nedávno rozpadla a do opuštěného a rozpadajícího se areálu vnikli vandalové. A někdejší karlovarskou vodní chloubu si podali sprejeři.

Podle primátora Kulhánka se město nebrání v budoucnu finančně podílet na provozu bazénu. „Jde o občanskou vybavenost, v tom by neměl být problém,“ vysvětlil primátor. Tlak na znovuzprovoznění otevřeného vyhřívaného bazénu, postaveného na skále nad samotnou budovou hotelu, který byl napájen jen termální vodou z Vřídla o teplotě 26 až 28 °C, vyvíjí i veřejnost. Dokladem toho je petice, která nyní ve festivalových Karlových Varech koluje.