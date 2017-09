Oprava Vřídelní kolonády v mezích možností

Karlovy Vary - Vřídelní kolonáda, z níž se kvůli havarijnímu stavu muselo odstěhovat i tryskající Vřídlo, a skončilo tak pod širým nebem, má konečně šanci na rekonstrukci.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Podzemí totiž stále podpírají dřevěné trámy a právě zde hodlá město s opravami začít. Podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) jsou už sporné věci, například s vedlejším lázeňským hotelem Astoria, vyjasněné a město už má na papíře i územní rozhodnutí.

„Nyní čekáme na stavební povolení a pak můžeme začít plánovat přesun krenotechnologie z podzemí,“ uvedl náměstek Bruštík. K tomu je ale nutné vyhlásit výběrové řízení na zhotovení kontejnerů, do nichž bude technické zázemí kolonády, a to i nové, pokud to původní nebude možné použít, umístěno. „Náklady jsou odhadnuty na patnáct milionů korun,“ doplnila Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.

S přesunem krenotechnologie chce město začít do zahájení lázeňské sezony v příštím roce. A teprve pak bude možné začít s opravou zničeného stropu kolonády nad vývěrem Vřídla. Práce by měly pokračovat demolicí kupole. Jak ale bude Vřídelní kolonáda v budoucnu vypadat, o tom zdaleka není rozhodnuto. Plány magistrátu by mohlo zhatit referendum, které zorganizovali karlovarští patrioti. Pokud opraví chyby v petičních arších, které jim město kvůli nedostatkům zatím vrátilo, pak lidé budou odpovídat na otázku: ´Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a pro ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?´Původně se mělo referendum konat souběžně s říjnovými parlamentními volbami, ovšem kvůli napravení chyb se termín odsouvá až na leden, tedy na dobu, kdy se konají volby prezidentské.

Přibližné náklady jsou odhadnuty na 900 tisíc korun a zastupitelé už tuto sumu formou předběžného opatření schválili. A to jako finanční pojistku pro přípravy referenda, které by se konalo jen v případě, pokud petice bude předložena v bezvadné podobě.