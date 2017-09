Opravu střechy divadla firma špatně odhadla. Sekla se o osm milionů

Karlovy Vary - Už potřetí vypisuje vedení města tendr na opravu střechy a fasády městského divadla. Ta by měla místo letošního srpna začít až na jaře příštího roku.

Karlovarské městské divadloFoto: Archiv redakce

Tentokrát ale magistrát vypíše nové výběrové řízení s pozměněnými podmínkami. Kontrola projektové dokumentace totiž prokázala, že cena náročné rekonstrukce byla špatně odhadnuta. Z původních dvanácti milionů se nyní vyšplhala na milionů dvacet bez DPH.



„Původní odhad prací byl nesmyslný. Navíc byl na realizaci příliš krátký termín a špatně nastavené byly i podmínky výběrového řízení,“ uvedli shodně náměstci Čestmír Bruštík (nez.) a Michal Riško (ČSSD). Město by tak mohlo schválit a zveřejnit zadávací řízení v říjnu, dodavatele vybrat v prosinci, a pokud se to podaří, začít rekonstrukci v březnu a skončit na podzim.



Na rozpor původně odhadnuté ceny za opravu střechy ve výši dvanácti milionů upozornily dvě firmy, které se druhého vypsaného tendru, do prvního se nepřihlásil nikdo, zúčastnily. Za náročnou rekonstrukci této kulturní památky nabídly 23 milionů korun, tedy jednou tolik, než magistrát původně plánoval. Náměstci Michal Riško i Čestmír Bruštík už v červnu avizovali, že cena zakázky mohla být firmou, která odhad prováděla, podceněna, což se nyní potvrdilo.

„Za dobu, kdy se zadávací podmínky připravovaly, se změnily ceny břidlice, která navíc musí být kvalitní a mít silnější strukturu, a i dalšího materiálu. Proto cenu musíme aktualizovat a u nového výběrového řízení ji navýšíme. Zároveň zažádáme i o navýšení dotace z Integrovaného plánu rozvoje území,“ nastínil koncem června další postup města náměstek Bruštík.

Vedení města je nyní s novým, vyšším odhadem zakázky spokojeno. Dotace by podle představ radních nyní mohly činit 85 procent uznatelných nákladů z fondů EU a pět procent z národních zdrojů. Výměna střechy a oprava fasády i podhledů budou probíhat za plného provozu divadla.