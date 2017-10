„Oprsklí“ řidiči blokují parkoviště u nemocnice

Karlovy Vary – Moderní elektronický parkovací systém u Karlovarské krajské nemocnice (KKN) zaručoval parkování pacientům a lidem, kteří ošetření či kontrolu zdravotního stavu nutně potřebovali. Jenomže to už čtrnáct dnů neplatí.

Poškozený sloupek u vjezdu na parkoviště.Foto: Deník / Šmudlová Barbora

Své vozy zde odstavují a místa blokují ti výtečníci, kteří lékařskou pomoc vůbec nepotřebují. Vše zavinil uražený sloupek. „Nabourala do něj pacientka při odjezdu z nemocnice, čímž celý parkovací systém vyřadila z provozu,“ vysvětlil ředitel KKN Josef März.

Nemocnice sice opravu onoho sloupku, a tím celého parkovacího zařízení okamžitě zadala u výrobce, jenomže objednávka speciálních náhradních dílů zprovoznění parkovací plochy zdržuje už čtrnáct dní. „Musíme čekat, nic jiného nám nezbývá. Doufáme, že parkovací systém bude opraven během tohoto týdne,“ doplnil ředitel März.

A právě toho využili řidiči, kteří do otevřeného, nijak kontrolovaného a především nezpoplatněného prostoru před nemocnicí začali vjíždět. A auta zde odstaví klidně i na celý den. Tím parkoviště blokují právě těm lidem, kteří sem přijíždění na ošetření. Podle ředitel Märze nemocnice ale není schopna parkoviště nechat hlídat ostrahou, která by z něj vykázala řidiče, kteří zde vůbec nemají co dělat. „Víme, že je to problém, ale na to nemáme lidi. Žádáme proto všechny, kteří před nemocnicí s auty parkují a do nemocnice vůbec nejdou, aby této situace nezneužívali,“ apeluje na ně ředitel März.

Nové parkoviště, jež vyrostlo před nemocničním pavilonem A v Karlových Varech v roce 2012, nabízí řidičům šedesát míst a šest stání pro tělesně postižené. Další volná místa jsou i v areálu nemocnice, část z nich je však vyhrazena pro nemocniční vozidla. První hodinu mají řidiči zdarma, za každou půlhodinu pak zaplatí dvacet korun. Pokud kdokoliv z nezbytných důvodů tento limit přesáhne, řeší se přestupek individuálně a v oprávněných případech doplatek parkovného nemocnice odpustí. Smyslem vybudování parkovacího systému bylo vytvoření dostatečné kapacity pro návštěvníky a zajištění bezproblémové průjezdnosti pro sanitky a hasiče.