Osobnosti pomáhají kraji

Karlovy Vary – Karlovarský kraj vyhlásil výsledky 12. ročníku ankety Osobnost Karlovarského kraje.

Osobnosti Karlovarského kraje převzali ocenění na slavnostním večeru v karlovarském Grandhotelu Pupp.Foto: Deník / Redakce

Nominace mohla během prázdnin zasílat nejen veřejnost, ale také právnické osoby se sídlem na území našeho regionu. Ceny vítězům poté předala v průběhu slavnostním ceremoniálu v karlovarském Grandhotelu Pupp hejtmanka Jana Vildumetzová a další představitelé kraje.

„Je mi ctí udělit titul Osobnost Karlovarského kraje těm, kteří se o něj zasloužili svou dlouholetou prací ve prospěch našeho kraje, svou odvahou a statečností pomáhat druhým, nebo svými výkony šířit dobré jméno našeho regionu. Děkuji všem za mimořádné činy a za aktivity, které jsou pro nás obdivuhodnou inspirací,“ uvedla hejtmanka Vildumetzová.

Šesti jednotlivců včetně jednoho ocenění in memoriam bylo uděleno v rámci 12. ročníku ankety Osobnost Karlovarského kraje. „Nominace tentokrát nebyly anonymní, chtěli jsme vědět, kdo přesně návrh do ankety posílá a jaké důvody jej k tomu vedou,“ uvedla k výsledkům hejtmanka Jana Vildumetzová. Ze zaslaných nominací bylo vybráno šest držitelů titulu. Ti získali v letošním roce kapku z křišťálového skla Moser a další ceny.

VÍTĚZOVÉ ANKETY

Jiří Ošecký je dlouholetým starostou obce Vintířov, která leží nedaleko města Chodova. Sedmdesátiletý Jiří Ošecký se ve Vintířově narodil a žije zde se svou rodinou dodnes. Ve svých 43 letech se stal starostou obce a od té doby tuto funkci nepřetržitě zastává. Za více než 25 let se podařilo spoustu věcí změnit ku prospěchu obce a smysluplně proinvestovat téměř 450 milionů korun. A to vše díky dobrému kolektivu a pracovitosti a obětavosti pracovníků, zastupitelů a občanů obce.

Ondřej Bulka je žákem 3. ročníku osmiletého gymnázia v Sokolově a zde také se svými rodiči a starší sestrou žije. Se svým o rok starším kamarádem Kryštofem Kovardinským si všimli starší ženy ležící pod lávkou u potoka. Žena měla celý obličej od krve a nekomunikovala. Ondra a Kryštof vyhledali pomoc, společnými silami dostali ženu na břeh a sami pak zavolali záchrannou službu.

Kryštof Kovardinský je žákem 8. třídy Základní školy Švabinského v Sokolově. Je velký sportovec, závodně lyžoval za SKI Bublava, hrál minivolejbal a stále je členem Atletického klubu Sokolov. Mezi jeho další aktivity patří parkur a také jachting. Má schopnost rychle se zorientovat v problematické situaci a správně reagovat. A právě znalosti ze školy i z domova uplatnil při záchraně života, na které se podílel se svým o rok mladším kamarádem Ondřejem Bulkou.

Markéta Vondroušová je mladou nadějnou hráčkou tenisu. Studuje Soukromou obchodní akademii v Sokolově a odtud také pochází. Osmnáctiletá Markéta Vondroušová hraje tenis od svých necelých pěti let. Již od dětství se účastnila reprezentačních výběrů. Stala se mistryní Evropy družstev dvanáctiletých i čtrnáctiletých, ve dvanácti letech zvítězila Nike junior tour a v šestnácti letech dovedla svůj tým k vítězství na Mistrovství světa družstev a byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. Na juniorských grandslamech se třikrát dostala do semifinále v singlové soutěži a zvítězila v deblu Australian Open.

MUDr. Zdeněk Kos, oceněný in memoriam, byl dlouholetým lékařem Karlovarské krajské nemocnice. Narodil se v roce 1935 ve východočeském Rychnově nad Kněžnou. Po získání atestace ve všeobecné chirurgii se v roce 1965 přestěhoval do Karlových Varů a jeho specializací se stala ortopedie. Pracoval na ortopedickém oddělení nejprve karlovarské, později ostrovské nemocnice. Od 70. let, již jako atestovaný ortopéd, působil převážně na ambulanci karlovarské polikliniky. Na začátku roku 1990 se stal ředitelem tehdejší karlovarské nemocnice a v této funkci setrval téměř 10 let. Doktor Zdeněk Kos zemřel po delší nemoci ve věku 82 let letos dne 1. srpna 2017.

Jiří Kukal je jednatelem kraslické společnosti Kukal & Uhlíř. Narodil se v roce 1962 v Kolíně, vyučil se v plzeňské Škodovce v oboru frézař a do roku 1990 pracoval na obráběcích strojích v bývalém závodě Škody Plzeň v Rotavě. S podnikáním v kovoobrábění začal s otcem v garáži rodinného domu v Kraslicích. V roce 1991 založil spolu s Jiřím Kukalem starším a Ing. Janem Uhlířem firmu Kukal & Uhlíř. Během let 2008 až 2010 odešli z firmy Jiří Kukal starší a Ing. Jan Uhlíř a v roce 2010 založil Jiří Kukal mladší a jeho současný společník Mgr. Filip Dušek společnost K & U Vertriebsgesellschaft mbH se sídlem v Klingenthalu v Německu. Posláním firmy je zastupovat zájmy firmy Kukal & Uhlíř v Německu, která tvoří hlavní odbytiště společnosti. Nyní společnost zaměstnává 85 pracovníků a v roce 2016 dosáhla obratu ve výši 135 milionů korun. Je ženatý a má tři děti.

Ocenění starostové Boris Jirsík, starosta obce Stříbrná

Václav Kellner, starosta obce Kolová

Jan Horník, starosta města Boží Dar

Luboš Garaj, starosta obce Vojkovice

Dagmar Strnadová, starostka obce Tři Sekery

Jiří Halberštát, starosta obce Těšovice

Starostové získali zvláštní ocenění za dlouholetou přínosnou činnost ve správě měst a obcí