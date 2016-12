Ostrov bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

Ostrov - Rada města schválila rozpočet na rok 2017, který bude vyrovnaný, s výdaji i příjmy kolem asi 324 milionů korun. Jeho podoba je zatím nezvyklá v tom, že má tentokrát absenci některých dotačních titulů, kterými v minulých letech oplýval.

Na daňových příjmech získalo město za období do letošního listopadu asi 24 milionů korun. Po prosinci počítá s nárůstem této částky až o dva miliony. Rozpočet pak operuje s přebytkem asi kolem šedesáti milionů korun. „Oficiální schválení závěrečného účtu bude až v dubnu. Město ale musí počítat s platbami za investice v období od ledna do března a bez navýšení bychom nemohli na tyto peníze sáhnout," uvedl starosta.

Mezi největší investiční akce, které se z roku 2016 přesunou do dalšího období, patří výstavba nového atletického areálu, rozšíření domova pokojného stáří a výstavba areálu složek integrovaného záchranného systému.

„Nový atletický areál vyjde městskou kasu asi na 48 milionů korun, z čehož deset milionů prostavíme ještě do konce roku. Akce by měla skončit v květnu příštího roku. V tomto případě máme pořád naději, že budeme úspěšní v žádosti o dotaci, která by nám investici ušetřila asi o 20 milionů," doplnil Čekan.

Dům pokojného stáří by měl být hotov do konce července 2017 a i v tomto případě je podána žádost o investiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.

V areálu složek IZS teď probíhá pokládka komunikací a parkoviště a do konce roku chce mít město hotové inženýrské sítě a teplovodní přípojku. Dokončení výstavby nové budovy zdravotnické záchranné služby, kterou provádí kraj, je prodlouženo do února 2017. „Dále připravujeme žádost o dotaci na vybudování zbrojnice pro naši jednotku dobrovolných hasičů. Tady je šance na úspěch vysoká, neboť naši hasiči mají jako jedni ze všech dobrovolníků nejvíce zásahů v České republice, což se rovná výkonům profesionálů. Objekt pro ně a městskou policii by měl být dokončen v roce 2018," doplnil starosta.