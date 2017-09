OTÁZKA PRO: Čestmíra Bruštíka, náměstka primátora města Karlovy Vary

Areál plynárny v Tuhnicích čeká v několika příštích letech rozsáhlá sanace a likvidace starých ekologických zátěží. Kromě jiného má být v této oblasti odtěženo a odvezeno kolem 18 000 tun kontaminované zeminy. Jednali už investoři této akce s městem o způsobu odvozu, který může velmi výrazně ovlivnit dopravní situaci ve městě?

Čestmír BruštíkFoto: Vladimír Meluzín

Zástupci investora, kterým je stát prostřednictvím Ministerstva financí, a majitelé areálu, skupina innogy, zatím s městem nejednali. Ale určitě na to dojde, než akce začne. Z prvních neoficiálních informací vím, že se hovoří o odvozu odtěžené zeminy nákladními automobily. Areál plynárny je přitom v oblasti, která je už nyní značně zatížená dopravou. A odvozit takový objem zeminy, to představuje stovky jízd náklaďáků. Z čehož plyne možné poškození městských komunikací i mostu přes Ohři. Bude nutné najít takový model, který dopravní zátěž související se sanací areálu minimalizuje a stejně tak případné škody na komunikacích. Ty by pak samozřejmě musel uhradit či odstranit investor této akce.