OTÁZKA PRO: Čestmíra Bruštíka, náměstka primátora města Karlovy Vary

Dojde ještě letos na připravovanou rekonstrukci části Buchenwaldské ulice?

Čestmír BruštíkFoto: Vladimír Meluzín

Práce v karlovarské Buchenwaldské ulici začnou ještě letos, a to od 1. listopadu. Výběrové řízení na zhotovitele je už uzavřené, zvítězila v něm společnost Eurovia s cenou zhruba 5,4 milionu korun. Veškeré práce by měly být hotové do konce června příštího roku. Půjde o úsek od Primy ke krematoriu a v něm dojde na kompletní opravu povrchu komunikace. Zmizí odtud například většina dlažebních kostek, které budou nahrazeny asfaltem. Kostky budou někde uloženy a využijeme je v budoucnu při opravách některých komunikací ve městě. Pokud jde o omezení provozu v Buchenwaldské ulici, tak bude částečně otevřená, pokud to probíhající práce dovolí. Přístup ke krematoriu bude přes Růžový Vrch.