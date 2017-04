OTÁZKA PRO: Jiřího Klsáka náměstka karlovarského primátora

Karlovy Vary - Jiří Klsák odpovídá na otázku ohledně akcí v Letním kině.

Jiří Klsák.Foto: Deník / Hnízdil Zdeněk

V polovině února vyhlásil karlovarský magistrát výběrové řízení na pořádání akcí v Letním kině Karlovy Vary. Zadařilo se. Kdo a jaké akce tu uspořádá?



Podmínkou bylo zorganizování nejméně čtyř koncertů nebo obdobných akcí nadregionálního významu během letošní letní sezony, tedy od května do září, a to s přispěvkem od města ve výši 400 tisíc korun. Na výzvu se ozvali dva uchazeči. První Euro Nova & Partner´s spol. nesplnili podmínky zadání, když chtěli uspořádat jen jeden koncert se čtyřmi kapelami. Vítězem se tak stal druhý uchazeč, společnost Pilsen Live z Nýřan. Ta uvedla, že do Letního kina přiveze během letošní sezony kapely Mandrage, Jarka Nohavicu, En Dru, Dana Bártu, Vladimira 518 nebo Prago Union.