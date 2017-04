OTÁZKA PRO: Jiřího Štikara, starostu Děpoltovic

Děpoltovice - V Děpoltovicích se rozjela sbírka plastových víček pro Hynečka. Co se malému Hynkovi stalo a na co je sbírka nutná?

Jiří Štikar.Foto: Archiv/Deník

Hynek měl v létě 2014 nehodu v bazénu. Od té doby potřebuje pravidelné rehabilitace, které jsou finančně nákladné. A proto sbíráme víčka. Budeme je sbírat až do konce léta. Už se nám podařilo odvézt první plný pytel. Výtěžek z nasbíraných víček půjde na další rehabilitační pobyt malého Hynka. Ten je sice ze Slaného, ale v Děpoltovicích žijí jeho příbuzní a my se rozhodli mu touto cestou pomoci. Sběrné místo máme v naší knihovně a každý, kdo bude chtít, se může přidat. Smyslem celé sbírky je pomoci Hynkovi v návratu do plnohodnotného života.