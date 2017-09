OTÁZKA PRO: Jitku Pokornou, starostku Nové Role

V Nové Roli se opět koná sbírka. Pro koho potřebné finance sháníte?

Jitka Pokorná, starostka Nové Role.Foto: Deník/Archiv

Peníze sbíráme pro tříletého Vašíčka, který onemocněl těžkou formou autismu. Problém je v tom, že jeho maminka je samoživitelka, která má autoimunitní onemocnění a sama trpí orgánovou formou lupusu, to znamená, že i ona je nemocná. Kvůli tomu se špatně zařazuje do pracovního procesu a dostala se do docela velké finanční tísně. Tím, že dneska je nájemní bydlení docela drahá záležitost, tak platí hypotéku na byt. A my se jí snažíme pomoct. Abychom jí usnadnili péči o syna, vybíráme peníze na pomůcky. Co je teď úplně nejaktuálnější a co by jí velice pomohlo, je kočárek pro dítě s poruchou autistického spektra. Protože tyto děti reagují špatně na nové prostředí a na lidi. Chlapeček měl ještě tu smůlu, že na něho zaútočil pes a prokousl mu ruku. Vašík se teď bojí jít ven. Maminka má po tom incidentu velký problém chlapečka obléct a odvést k lékaři. A protože v Nové Roli pořádáme spoustu charitativních akcí, tak výtěžek ze všech těchto akcí půjde Vašíčkovi na nákup toho speciálního kočárku, ve kterém by s ním mohla maminka třeba do Karlových Varů k lékaři, protože on nenastoupí do autobusu.