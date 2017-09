OTÁZKA PRO: Josefa Železného, starostu Ostrova

Ostrov - Starosta Ostrova o úložištích radioaktivního odpadu.

Josef Železný, nový starosta Ostrova.Foto: Foto Deník mel

Byl jste osloven, abyste se stal členem informační skupiny v rámci uzavírání radioaktivního úložiště Bratrství. O co vlastně jde?

Občanská kontrolní komise při správě úložiště radioaktivních odpadů svolala města Loučná, Boží Dar, Ostrov a Jáchymov, protože byla vytipována jako možná místa, kde by se občanské iniciativy mohly ptát na úložiště Bratrství, které v podstatě slouží k ukládání radioaktivního odpadu. Letos se tam přestalo ukládat a v roce 2022 by se mělo uzavřít. A právě proto si správa svolala zastupitele obcí a měst, kteří budou dělat styčné důstojníky mezi veřejností a správou úložišť, kdyby vznikl nějaký šum, že se kolem Bratrství něco děje.