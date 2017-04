OTÁZKA PRO: Karla Holoubka, majitele hokejového klubu HC Energie

Karlovy Vary - Majitel klubu o sestupu z extraligy ledního hokeje do první ligy.

Karel HoloubekFoto: Deník / Meluzin Vladimir

Extraligová éra karlovarského hokeje skončila. Tuto elitní soutěž opouštějí Karlovy Vary po dvaceti letech a nyní budou hrát prvoligový hokej. Co bude dál?

Teď to chce chviličku klidu, nadechnout se a znovu začít. Rozhodně se budeme chtít vrátit z první ligy zpět. Nestalo se to jenom nám, v takové situaci se ocitly i jiné kluby a vždy jsou ve hře tisíce okolností. Všichni se nyní musíme společně domluvit, ale to je zatím vše, co mohu říct. Je to vše zatím příliš čerstvé, ale určitě uděláme vše pro to, abychom se zpět do extraligy vrátili.