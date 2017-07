OTÁZKA PRO: Marcela Vlasáka, velitele městské policie v Karlových Varech

Karlovy Vary - Velitel policie o filmovém festivalu z pohledu strážců zákona.

Marcel Vlasák, velitel karlovarské Městské policieFoto: Deník/Archiv

Mezinárodní filmový festival už tradičně znamená pro městskou policii jednu z nejnáročnějších akcí v roce. Jak zatím vypadal letošní ročník z vašeho pohledu?



Začátek festivalu se nesl v duchu zvýšených bezpečnostních opatření, ale i řešení běžných problémů, které sebou nese obrovský přísun návštěvníků do lázeňského města. Tradiční otázka je velký problém s parkováním.. Letos městská policie iniciovala větší osvětu s využitím velké parkovací plochy na Západní ulici k odstavení plechových miláčků filmových fanoušků, čehož se paradoxně ujala ve spolupráci s pořadateli festivalu, byť by se to dalo očekávat spíše od vlastníka plochy. Festivalový štáb vytiskl mapky s možnostmi parkování a strážníci je začali využívat při řešení dopravních přestupků. Počet o víkendu řešených přestupků v dopravě ale přesáhl dvě stovky, což dává tušit, že řidiči jsou opět neukáznění. Mezi nejvíce problémové lokality patří tradičně Čertův ostrov a Bezručova ulice, kde strážníci kvůli tvoření překážek v provozu již nařídili 22 odtahů. Aktuálně se strážníci zaměří i na Vřídelní ulici. Druhým nejčastějším podnětem od občanů bývá rušení nočního klidu. Městská policie z toho důvodu iniciovala ještě před zahájením festivalu preventivní kontrolu provozovny Aeroportu v Zahradní ulici. Kontrola ve spolupráci s kolegy ze Živnostenského úřadu a stavebního odboru dopadla dobře a umístění je určitě výhodněji zvoleno, než před rokem. Navíc zřídila po dobu festivalu speciální hlídku, která slouží od 16:00 do 4:00 hodin a primárně se na festivalu věnuje veřejnému pořádku. Během festivalu tradičně brázdí ulice v obchodně správním a lázeňském území policejní mobilní informační kancelář jejíž součástí je policista, strážník a tlumočník.