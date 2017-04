Otázka pro: Martina Kasala, mluvčího krajských hasičů

Karlovy Vary - Mluvčí hasičů o vypalování trávy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Vypalování starých travních porostů, což bývá na jaře aktuální, a pálení staré trávy či větví. Je v tom nějaký rozdíl? Co lze a co zákon nepřipouští?

Vypalování trávy a porostů obecně je zákonem jednoznačně zakázáno, a kdo se toho dopustí, hrozí mu sankce a vysoké pokuty, které mohou jít do desetitisíců korun. Je přitom jedno, zda trávu vypalujete na svém pozemku. Něco jiného jsou ale případy, kdy chce někdo spálit například starou shrabanou trávu nebo větve z prořezávek stromů, které nakupí na hromadu. To provést lze, ovšem toto pálení odpadu je nutné předem nahlásit hasičskému záchrannému sboru. A dále splnit řadu podmínek. Při pálení odpadu musí být zajištěn mimo jiné nepřetržitý dozor až do úplného dohoření. K dispozici musí být rovněž prostředky pro uhašení požáru. Oheň se z místa pálení odpadu nesmí v žádném případě rozšířit do okolí.