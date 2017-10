Otravná D6 znovu hrozí objížďkou. Zastaví ji mosty

Karlovarsko - Sotva si lidé v Žalmanově, Stružné a Horních Tašovicích na Karlovarsku oddechli od loňské výluky na D6, čeká je další zkouška nervů.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Frekventovanou výpadovku na Prahu totiž čeká kvůli opravě dvou mostů další uzavírka. Sice až na jaře příštího roku, ale už nyní se řidiči na přilehlé komunikaci ze Žalmanova přes Stružnou do Horních Tašovic musí obrnit trpělivostí. Právě tudy totiž povede budoucí objížďka a silnici musí silničáři přizpůsobit zátěži vozidel po odklonu dopravy z D6.

„Dáme na modlení,“ odpověděl zástupce firmy Eurovia na dotaz starostky Stružné, jak budou postupovat jejich práce, když se rekonstrukce silnice, která měla začít v průběhu léta, postupně posouvala až do září a měla by probíhat ještě v listopadu a prosinci. „Tedy kdy mrzne a sněží, jelikož se nacházíme v 645 metrech nadmořské výšky. Takže jestli Eurovia 'dá na modlení', tak my se modlíme už teď,“ uvedla starostka Večerková, která nestačí hasit stížnosti místních obyvatel a snaží se chaos, který zde po zahájení prací nastal, zmírnit. Silničáři totiž odbočku z D6 směrem na Žalmanov nejen uzavřeli, což místním zkomplikovalo příjezd domů, ale navíc je provoz na této silnici omezen kyvadlově. A s tím měly kromě řidičů zprvu problémy autobusy, které svážely děti do školy.

Podle Lukáše Hnízdila, ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), to jinak zhotovitel udělat nemůže. „Tato silnice musí být na jaře přizpůsobena vyššímu provozu vozidel a asfalt nelze vyfrézovat najednou. A mosty se musejí nutně opravit,“ vysvětlil ředitel dočasné dopravní omezení. Doplnil, že půjde o nejnutnější opravy s výhledem na dostavbu dálnice D6 do Prahy. Zakázku ŘSD na opravu dvou mostů na D6 včetně objízdné trasy vyhrála společnost Eurovia a jde o investici za 44 milionů korun bez DPH. Práce na objízdné silnici by měly být dokončeny do konce roku a mosty přijdou na řadu na jaře. Žalmanov a přilehlé obce tak budou čelit náporu tisíců aut prakticky po půldruhém roce, kdy kvůli opravě mostu na D6 vedla objízdná trasa také přes Žalmanov. „Občany lituji. Ale tohle ještě není nic proti tomu, co nás čeká příští rok,“ obávala se potíží už tehdy starostka Zuzana Večerková.