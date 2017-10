Outdoorový filmový festival bude dva dny hostit Boží Dar

Boží Dar - Na Božím Daru se tento týden uskuteční mezinárodní festival outdoorových filmů, který je soutěžní putovní přehlídkou outdoorových filmů.

Promo foto k festivalu.Foto: Archiv/Mezinárodní outdoorový filmový festival

Za čtrnáct let své existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival je zaměřený hlavně na sporty a život s outdoorovou tematikou, ale i na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové nebo cestopisné. Od 6. do 7. října bude Outdoor Film Festival hostit Boží Dar.

Filmy, které na festivalu uvidíte, vás zavádějí do nejrůznějších míst naší planety, ukáží mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Dokonce vás zavedou do prostředí, kam se běžný „smrtelník“ nedostane. Mnoho filmů, které se budou promítat, má velký sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční autoři, filmová studia, národní televize i soukromé televizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovině.

Festival i tento filmový žánr mají také své mimořádné specifikum a jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to, co divák vidí, je skutečnost, která se stala. Žádné plánované akce ani předepsané scény. Filmy jsou jedinečné a neopakovatelné, stejně jako život sám. Mezinárodní festival outdoorových filmů už dávno patří mezi tradiční kulturní události. V letošním roce 2017 oslaví patnácté narozeniny.