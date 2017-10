Pacientům v nemocnici pomáhají zpět do života dobrovolní čtenáři

Ostrov - V Nemocnici Ostrov Nemos vzniklo Dobrovolnickém centrum, jehož cílem je pomáhat pacientům překonat vážné zdravotní komplikace a pomoci jim s návratem do běžného života.

Pomáhat jako dobrovolník se rozhodla rovněž Sára Horčičková. Četla Zdeňce Havlíkové (zprava).Foto: Deník / Redakce

S nápadem založit Dobrovolnické centrum přišla Lenka Dlouhá, vrchní sestra oddělení ventilované péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče Nemocnice Ostrov. Zde jsou pacienti často po těžkém úrazu, po mrtvici, zpravidla upoutaní na lůžko. Pacienti mají v Ostrově příkladnou péči, zájem sester o ně je profesionální.

„Dobrovolníci navštěvují pacienty, se kterými navazují kontakt, a vyvíjí se mezi nimi vztah, který je klíčový pro obě strany. Jedná se o formu terapie, kdy nemocný uleví své mysli a může se aspoň částečně věnovat aktivitám, které ho zabaví a podpoří jeho návrat do života, jaký vedl před úrazem nebo onemocněním. Dobrovolník zaplní svůj volný čas aktivitou, která ho naplňuje a zanechává výsledky,“ uvedla Lenka Dlouhá.

Podle ní je výsledek činnosti dobrovolníků na oddělení zřejmý i u personálu, který si pozorně všímá všech pozitivních změn a hlavně přístupu pacienta k sobě samému. „Pacienti mají hned lepší náladu, cítím z nich novou životní motivaci a těšení se z lepších zítřků,“ dodala.

Zdeňka Havlíková z Ústí nad Labem prodělala vloni na podzim mozkovou mrtvici, její stav byl velice vážný, proto skončila na oddělení pro dlouhodobě nemocné v ostrovské nemocnici a nevypadalo to s ní vůbec dobře. „Velmi mi pomohlo, že se mi začala věnovat dobrovolnice, která mi nejprve začala předčítat. Je to zázrak, že jsem se uzdravila a dále tu neležím jako kámen, v takovém stavu mě do nemocnice v Ostrově přivezli,“ uvedla Zdeňka Havlíková, která celý život pracovala v ústecké chemičce jako laborantka.

Dobrovolnicí je šestnáctiletá studentka Sára Horčičková z ostrovského divadelního souboru, se kterou osmdesátiletá Zdena našla společný zájem, a tím bylo právě divadlo.

Zdena Havlíková se svým manželem léta chodila na představení ústeckého Činoherního klubu, ráda jezdila i do Prahy.

Mladá ochotnice v ní znovu probudila chuť k životu. Sára jí pak četla jejího oblíbeného Vladimíra Párala, další dobrovolnice příběhy zvěrolékaře na anglickém venkově od Jamese Herriota či román Jak voní tymián od francouzského spisovatele Marcela Pagnola.

„Cítila jsem, že stále patřím do lidské společnosti a vnímám, co mi dobrovolník čte, a komunikuje se mnou. Tento nápad, kdy dobrovolníci čtou pacientům, je požehnaný a obdivuhodný,“ poznamenala Havlíková.

V současnosti má nemocnice přes desítku dobrovolníků, kteří chodí číst pacientům na toto oddělení.

Jedná se o lidi různého věku i vzdělání, od studentů po lékaře či zaměstnance knihovny nebo maminku na mateřské dovolené.

Díky prvotním vynikajícím zkušenostem s dobrovolníky chtějí v ostrovské nemocnici rozšířit tuto nabídku i na další oddělení.

Zároveň tu pro pacienty v rámci rozšíření péče plánují animoterapii či canisterapii. „Máme připravené zázemí, kde budeme chovat několik zakrslých králíků, případně morče,“ dodala Dlouhá.

V ostrovské nemocnici teď hledají dobrovolníky, kteří by rádi v rámci svého volného času pomohli s péčí o zvířata. Žádaní jsou také majitelé pejsků s canisterapeutickými zkušenostmi. Více informací naleznete na: http://www.nemostrov.cz/dobrovolnicke-centrum-nemocnice-Ostrov/.