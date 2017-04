Panel Deníku: Armáda v kraji, to je jen výcvikový prostor Hradiště

Karlovarský kraj – Armáda z Karlovarského kraje ustoupila, a to už před mnoha roky.

Její přítomnost v současnosti připomíná už jen výcvikový prostor ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách. Tento výcvikový prostor si, například na rozdíl od Brd, armáda nadále ponechala a intenzivně ho využívá ke cvičením.

Vojenský újezd Hradiště se však od 1. ledna letošního roku zmenšil zhruba o patnáct procent. Na vyčleněných územích vznikly dvě nové obce, Bražec a Doupovské Hradiště.

Protože region kdysi představoval takzvanou pevnou hráz socialismu a míru, nebylo snad většího města, aby v něm nebyla vojenská posádka. Po obrovských areálech kasáren v Chebu či v Karlových Varech ale nezůstalo v současnosti už téměř nic, řada ještě stojících vojenských objektů je opuštěná a mnohé chátrají.

Podle 75 % panelistů Deníku z Karlovarského kraje nezaručují vládní opatření dostatečnou obranyschopnost, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 24 lidí.

Některé objekty pak radikálně změnily účel, pro nějž byly postaveny. Platí to například o kdysi moderních kasárnách u Kynšperka nad Ohří. Poté, co je armáda opustila, stala se z nich věznice.

Vojsko v Karlovarském kraji využívá příslušníků aktivních záloh Armády ČR. Těch bylo v Karlovarském kraji v loňském roce zhruba kolem pěti desítek. To je přibližně třetina plánovaného stavu.

Zástupci armády ale předpokládají, že v budoucnu dojde k navýšení počtu aktivních záložáků, ať už je to z důvodu benefitů, které řeší novela branného zákona a zákona o vojácích v záloze, tak i tím, že dojde ke snížení požadavků na zdravotní způsobilost.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Zaručují vládní opatření dostatečnou obranyschopnost?

Tomáš Wizovský, 42 let, kastelán na hradě a zámku Bečov nad Teplou

Ano. V poslední době jsem se setkal s řadou profesionálních vojáků a nabyl jsem pocitu, že vědí, proč tu jsou, a své práci rozumějí.

Štěpánka Bergerová, 51 let, galeristka z Karlových Varů

Ne, i když jako laik nemohu posoudit opatření, která podléhají režimu utajení. Ve světle současné mezinárodní situace a uprchlické krize si myslím, že by měl být na obranyschopnost kladen větší důraz.

Jan Prudík, 69 let, kronikář města Karlovy Vary

Ano. Především je třeba finanční prostředky vkládané do obranyschopnosti státu využívat účelně a hospodárně a vždy pouze do té míry, abychom dostáli závazkům vyplývajícím z pravidel společenství, jehož jsme členy. Vzhledem k velikosti České republiky, vzhledem k naší historii a vývoji současného světa, nemůžeme a nemusíme v této oblasti spoléhat pouze sami na sebe, a proto není třeba vyzbrojování naší armády přehánět.