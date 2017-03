Panel Deníku: Zvýšení dávek je úsměvné gesto, ne pomoc rodinám

Karlovarský kraj – Na první pohled se může zdát, že si rodiny polepší, ale skutečnost je úplně jiná. Své o tom ví i matka dvou dětí Monika Soukalová.

„Jsme čtyřčlenná rodina se psem. Sociální dávky pobírám v podobě mateřské, ale kdyby můj manžel neměl o něco vyšší plat, než je na Karlovarsku zvykem, asi bychom sotva vyžili. Už teď nám to dělá problém," uvedla Soukalová.

Dcera Soukalové Markéta jde už v září do první třídy a rodina začala řešit vybavení malé školačky už loni. „Markétka dostala k Vánocům aktovku a penál. Teď budeme nakupovat další školní potřeby, botičky, bačkůrky. K tomu se nám připočtou poplatky za obědy a tak dále," vyjmenovala část výdajů Soukalová.

Podle 58,6 % panelistů Deníku z Karlovarského kraje zvýšení přídavků na děti mladým rodinám pomohlo, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 29 lidí.

Sociální dávky pro jejich rodinu rozhodně neznamenají vytržení trnu z paty, ani přílišné polepšení. „Všichni si myslí, že když jste na mateřské a manžel chodí do práce, že se topíte v penězích, ale nikoho ani nenapadne, že když máte malé děti, tak se vaše potřeby změní a výdaje zvýší. Pro syna Matěje jsou to pleny, ubrousky, drogerie, přesnídávky, kaše a oblečení, ze kterého roste jako z vody. Markétce brzy začnou školní povinnosti a vybavit ji nebude snadné. Moje mateřská není žádné terno, a protože manžel vydělává relativně slušné peníze, tak ostatní dávky jsou pro nás lehce nedosažitelné. Všichni se holedbají, že rodina je základ státu, ale rodina něco stojí. Nestačí, že dítě přivedete na svět. Musíte ho krmit, šatit a doufat, že mu budete moci zajistit i slušné vzdělání, aby mělo aspoň nějakou šanci na slušnou práci. Není to jednoduché," dodala Soukalová.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Pomohlo mladým rodinám zvýšení přídavků na děti?

Věra Bráborcová, 55 let, ředitelka Denního centra Mateřídouška v Chodově

Ne. Cílená podpora mladých rodin fakticky neexistuje. Hodně slov, málo činů.

Tomáš Kábrt, 51 let, lektor a novinář ze Sokolovska

Ano. Měly by být podmíněny i řádnou péčí o děti včetně pravidelné školní docházky.

Rudolf Kovařík, 51 let, truhlář, provozovatel Klimatologické stanice v Šindelové

Ne. Myšlenka dobrá, pomoc a efekt slabé. Mohlo se uvažovat o jiných pobídkách a daňových úlevách v konkrétních oblastech vývoje a potřeb dítěte v průběhu jeho života.

Pavel Janus, 47 let, ředitel ISŠTE Sokolov

NE. Mladým rodinám by pomohl systém, který by zvýšil sňatkovost. Žití společného života s jedním příjmením, motivací pro děti a prostorem pro pozitivní, státem podporovaný způsob života.

Vladimír Hána, 62 let, taneční mistr z Chebu

Ano, ale měli by to dostávat jenom ti, kteří pracují.

Vít Bezděk, 45 let, motorkář a cestovatel

Určitě. Dnes každá maminka počítá každou korunu, takže s tímto navýšením souhlasím.

Josef Švajgl, 45 let, manažer dobrovolného svazku Mariánskolázeňsko

Ne, nezaregistroval jsem ve svém okolí žádné pozitivní ani negativní ohlasy.

Fabien Řezáč, 23 let, organizátor úspěšné akce pAšáci

Ne. Dostat pár stovek navíc je přirozeně ocenitelné. Z dlouhodobé perspektivy se však výstup nerovná investici. Otázkou je, do jaké míry se jedná o populismus a do jaké míry o řešení problému.

Petr Hruška, 52 let, farář z Chebu

Ano, ovšem vnímám to jen jako malý krůček dobrým směrem.

Tomáš Wizovský, 42 let, kastelán na hradě a zámku Bečov nad Teplou

Ne. Kdo se rozhodne mít rodinu a potomky, toho výše příspěvku či porodné nemůže zásadně ovlivnit.

Vladimíra Štrynclová, 62 let, ředitelka Střední logistické školy v Dalovicích

Ano, byla podpořena rodinná politika.

Štěpánka Bergerová, 51 let, galeristka z Karlových Varů

Ne, pracujícím rodinám by pomohlo především zvýšení mezd a aby jim stát bral méně peněz na daních.

Jan Prudík, 69 let, kronikář města Karlovy Vary

Ano. Každá koruna je sice dobrá, ale peněz pro zajištění výchovy dětí, je vzhledem k finanční náročnosti všech potřeb dětí stále málo. Je příliš mnoho rodin, kde si rodiče nemohou dovolit např. mimoškolní aktivity pro své děti, ať jde o aktivity kulturní nebo sportovní. Mnoho takových aktivit je pouze pro „vyvolené", což má mimo jiné za následek i ztrátu talentů v mnoha oblastech.

Jan Havelka, 32 let, hudebník, Karl. Vary

Nemyslím si. Co vím, tak se výše přídavku řídí podle výše příjmu v rodině. Jejich rozdílná výše mi zkrátka přijde nespravedlivá. Pomohl by spíše růst mezd.

Helena Tomanová, 51 let, zdravotní sestra, Karlovy Vary

Ne. Zvýšení rodinných příspěvků by mělo být adresnější na pracující rodiče.

Jaroslav Dolina, 44 let, manažer turistického centra, Nová Role

Ne, přídavky jsme nikdy nevyužívali, věřím v práci.

Karel Tichota, 42 let, fotbalový trenér, Karlovy Vary

Ano, každému to pomůže.

Jan Kopál, 42 let, úředník, Ostrov

Přídavky na děti se někdy v posledních letech zvyšovaly? O tom nevím. Myslel jsem, že jsou už hodně let stejné. Možná jsem něco přehlédl.