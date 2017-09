Pec v krematoriu je před opravou, obřady se neruší

Karlovy Vary - Veřejnou zakázku přibližně za milion vypisují Karlovy Vary na opravu spalovací pece v krematoriu. A to přesto, že zařízení město pronajalo a provozuje jej společnost Fořt a synové.

Z nové nájemní smlouvy ale pro tuto společnost vyplývá závazek pouze drobných úprav v krematoriu, větší opravy a rekonstrukce zůstaly pod dohledem města. Finance na ně čerpá z nájmu uloženého na rezervním fondu, který nájemce platí s ročním předstihem. Město totiž nesehnalo zájemce, který by akceptoval cenu, do níž by byly zahrnuty i větší opravy.

Po vypršení nájemní smlouvy, která pronájemci končila v březnu, město uvažovalo i o tom, že krematorium bude provozovat samo.



Z tohoto záměru ale nakonec sešlo a město na pronájem krematoria vypsalo výběrové řízení. Nejvyšší nabídku učinila společnost Fořt a synové, tedy bývalý nájemce, a to dva miliony 350 tisíc korun ročně. Je to o polovinu vyšší částka, než byla ta původní, ale podle náměstka Michala Riška (ČSSD) odpadla firmě právě ona povinnost do oprav krematoria investovat.



Technologie kremačního zařízení je už zastaralá a musí se obnovit. Spalovací pec prošla rekonstrukcí naposledy v roce 2012 a od té doby zde bývalý i současný provozovatel pohřební služby a nájemce krematoria, firma rodiny Fořtových, provedl zhruba patnáct tisíc žehů. Vzhledem ke krátké životnosti pohřebních technologií je kremační pec znovu v havarijním stavu. Podle náměstka Riška je tak pec nyní odstavena a po opravě by měla být opět v provozu do konce letošního roku.



„Nevýhodou je to, že v krematoriu je pouze jedna pec. Oprava je komplikovaná, provoz se proto musel přerušit,“ vysvětlil Riško. Nebožtíci se tak musejí odvážet k žehu do jiných zařízení, z nichž nejbližší jsou krematoria v Plzni, v Opařanech či Hrušovanech. Město by tak v budoucnu chtělo, aby zde byly dvě pece, jako tomu kdysi bylo.



Město odhadlo modernizaci krematoria na 30 milionů korun. Najednou vše zvládnout nelze, opravy jsou tak rozloženy do několika etap. Za první čtyři roky by tak investice činily kolem 30 milionů korun.



Podle Ireny Fořtové z firmy Fořt a synové se karlovarské krematorium domluvilo na žehu zesnulých ve Vysočanských zahradách ve Hrušovanech. Cena smutečního obřadu se ale kvůli odvozu zvyšovat nebude, zůstane stejná.