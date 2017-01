Personální bouře u silničářů skončila

Karlovy Vary - Kámen na kameni nezůstal v akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje po ukončeném řízení na nové členy představenstva. Krajští radní posoudili výsledky výběrového řízení a na doporučení výběrové komise jmenovali tři vítězné kandidáty, Martina Leichtera, Pavla Rašku a Jana Lichtnegera.

NA PŘEDSEDU představenstva Údržby silnic aspiruje Ing. Martin Leichter, který má bohaté zkušenosti.Foto: Foto Deník

Podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) jde o vysokoškolské odborníky, kteří mají v řízení dopravy mnohaleté znalosti a zkušenosti. „Předložili nejlepší koncepci dalšího směřování společnosti, což bylo jednou z podmínek výběrového řízení," doplnila hejtmanka Vildumetzová. Do soutěže se přihlásilo 14 uchazečů a 12 z nich se jí nakonec fakticky účastnilo. Podle hejtmanky by měl být předsedou představenstva jmenován Martin Leichter. Z představenstva Údržby tak odchází bývalý předseda představenstva Jaroslav Fiala (ČSSD), který se soutěže účastnil, ale neuspěl, Michal Riško (ČSSD), jenž se rozhodl o tento post už neusilovat, a Jan Bureš (ODS), který sám rezignoval kvůli střetu zájmů. Po volbách byl za koaliční ODS zvolen krajským radním pro zdravotnictví. S prázdnou ani jeden z nich neodejde. Všichni mají nárok na odstupné. To podle stanov společnosti zahrnuje pět odměn ve výši 60 až 65 tisíc korun hrubého měsíčně včetně motivační složky ve výši 200 tisíc. Každý člen odcházejícího představenstva si tak přijde na přibližně 230 tisíc. Například ale Jan Bureš je rozhodnut věnovat peníze na dobročinné účely.

Podle krajského náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka (ANO) ale tyto manažerské smlouvy projdou na Údržbě revizí. Ty totiž byly minulým krajským vedením nastaveny tak, že ačkoliv společnost dosáhla s odřenýma ušima roční zisk třeba jen tří milionů, manažeři měli na tučné odměny nárok v plné výši. „To se za mě opakovat nebude. To mohu slíbit," zdůraznila hejtmanka Vildumetzová. Náměstek Martin Hurajčík dodal, že akciová společnost je primárně zakládána za účelem zisku a motivační prvek zůstane i pro manažery zachován. Rozhodně ale bude nižší. Před novým představenstvem této krajské firmy stojí nelehký úkol. Rozpočet jí byl oproti loňskému roku snížen o šestnáct milionů, hospodařit tak bude s dvěma sty miliony korun, a navíc musí zefektivnit chod společnosti a náklady služeb. Vedení kraje se také zaměří na svou příspěvkovou organizaci Krajskou správu a údržbu silnic, která je podle hejtmanky předimenzovaná.