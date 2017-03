Pěší zóny mají být především pro pěší

Karlovy Vary – Kličkující chodci mezi auty, luxusní vozy bránící průchodu ulic kvůli parkování a mumraj kam se podíváte. Tak to vypadá každé ráno na třídě T. G. Masaryka a nejenom tam.

Pěší zóna plná automobilů, to je běžný ranní stav na karlovarské třídě T. G. Masaryka.Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Stejný chaos vládne v centru lázeňské zóny, i na Staré Louce. To se má ale dost podstatně změnit už od května. Zásobování má prostě přednost před klidem lázeňských hostů, kteří pávě ráno absolvují pitnou kůru a na kolonádách.Vedení města se proto rozhodlo tento shon zpomalit a lhůtu, po níž mohly zásobovací vozy do ulic vjíždět, omezit.

„Na Staré louce, Mariánském tržišti a v ulicích Lázeňská, Vřídelní a I. P. Pavlova bude zásobování povoleno od 5.30 do 6.30, od 8,00 do 9,00, a od 18,00 do 19,00,“ uvedl náměstek Čestmír Bruštík (nez.). Zásobování v době od 06.00 hodin do 09.00 hodin a od 18.00 hodin do 19.00 bude povoleno na třídě T. G. Masaryka, v ulicích Zeyerova a Dr. D. Bechera od křižovatky s místní komunikaci Moskevská po místní komunikaci T. G. Masaryka a v Jugoslávské od T. G. Masaryka po i Bulharskou.

Podle náměstka Bruštíka většina obchodů v těchto lokalitách otevírá v devět hodin, proto je tento čas na zásobování pro obchodníky. Přijatelný.

Na Masarykovu třídu a ulice Zeyerova a Davida Bechera navíc nebudou smět vjet vozy s tonáží vyšší než 3,5 tuny, zatímco nyní mohou vážit 7,5 tuny.Město se tak brání rozbití dlažebních kostek na této pěší třídě, kterou nyní rekonstruuje. Výjimku dostanou pouze popelářské automobily.

„Nevymykáme se standardu pěších zón ostatních měst,“ míní i primátor Petr Kulhánek (KOA). Nový režim pro zásobování začne platit předběžně začátkem května.