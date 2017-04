Plánujete výměnu kotle?

Karlovarský kraj - Dvě vlny kotlíkových dotací bude letos muset zvládnout Karlovarský kraj. Ta první, která bude vyhlášena na konci dubna, je pokračováním už vyhlášené a velmi úspěšné výzvy.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Meluzin Vladimir

V ní občané podali celkem 625 žádostí a více než 62 milionů korun je už proplaceno. Druhá výzva kotlíkových dotací je od té první ale odlišná. Karlovarský kraj bude mít k dispozici výrazně menší objem peněz, ale změny se týkají i žadatelů o příspěvek.

„Dotace budou poskytnuty na kotle na biomasu a tepelná čerpadla. Mezi žadatele bude rozděleno dalších více než osm milionů korun,“ vysvětlil krajský náměstek pro majetek Dalibor Blažek (HNHRM). Krajská rada chce celý materiál ke schválení druhého kola kotlíkových dotací projednat v dubnu a příjem žádostí o dotace kraj plánuje na začátek června. „Lidé se s žádostí o kotlíkovou dotaci musejí na kraj dostavit osobně. Tento způsob podání žádosti změnit nemůžeme, i když víme, že například elektronicky by to bylo daleko snazší,“ vysvětlil náměstek Blažek.



NENÍ KOTEL JAKO KOTEL

Dalších více než 64 milionů korun získají občané kraje na výměnu starého kotle za nový. Karlovarský kraj nyní podává žádost na Ministerstvo životního prostředí a připravuje se na další vlnu kotlíkových dotací. Pokud ji ministerstvo schválí, vyhlášení výzvy by se mohlo uskutečnit do konce září letošního roku. „Chtěli bychom být prvním krajem, který tyto dotace bude rozdělovat. Kvůli tomu by se o prázdninách mohlo sejít i mimořádné krajské zastupitelstvo. Výzvy bychom chtěli vyvěsit v srpnu a podávání žádostí zvládnout začátkem září,“ vysvětlil náměstek Blažek.

Druhá vlna kotlíkových dotací se bude od té předchozí lišit zejména v typech podporovaných kotlů. Nově budou žadatelé měnit stávající zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, kotel pouze na biomasu s ručním nebo s automatickým přikládáním nebo za tepelné čerpadlo. Zájemci o dotaci budou moci získat 75 až 80 procent svých nákladů, a to dle typu nově pořízeného kotle. Nejvyšší částka může činit až 120 tisíc korun. Finanční prostředky na výměnu kotlů vlastníci rodinných domů získají po úspěšném schválení žádostí. A ty už se podle náměstka Blažka budou do druhé vlny podávat pravděpodobně elektronicky. Z této dotace by se mohlo vyměnit až 700 kotlů, ale spíše méně.