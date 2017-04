Po dvou letech budeme moci zase do muzea

Karlovy Vary - Karlovarské muzeum se konečně otevře. 20. dubna se návštěvníkům představí jeho dlouho očekávaná nová a moderní tvář. Dvouletá rekonstrukce celé budovy je u konce a my se můžeme těšit na interaktivní, dynamickou a moderní expozici.

NOVÁ EXPOZICE slibuje neskutečný zážitek.Foto: Archiv/Muzeum KV

Celou rekonstrukci hradil zřizovatel muzea Karlovarský kraj. „Přestavba objektu muzea i s moderní expozicí stála 31,5 milionu korun. Tyto peníze šly z rozpočtu Karlovarského kraje,“ uvedla krajská mluvčí Jana Pavlíková. Kraj na obnovu a rekonstrukci muzea nedostal žádnou dotaci.



Součástí nové expozice je i příroda, kde návštěvníci spatří čtyři biotopy. Krušné hory, Doupovské hory, Sokolovskou pánev, Slavkovský les, ale i řeku Ohři. Na vlastní oči se přesvědčíte, jak odlišná a pestrá je fauna a flóra na těchto místech našeho kraje. Zároveň s tím vás čeká menší detektivní práce, kdy budete hledat živočichy, kteří nebudou na první pohled vidět, hádat zvuky nebo prolézat norou, kde na vás čeká překvapení.

Na vlastní kůži si návštěvníci budou moci osahat i lišku nebo ježka. Moderní expozice zahrnuje také interaktivní obrazovky, kde si budete moci prohlédnout celý Karlovarský kraj a jeho chráněné krajinné oblasti. Doplníte si tak své znalosti a dozvíte se i spoustu zajímavostí. Pro opravdové odvážlivce bude k mání i kvíz, který je součástí projektu Učíme se v muzeu.„V muzeu je hodně velkých změn. Expozice Příroda je zaměřená na školáky. Snažili jsme se o to, aby výstava byla interaktivní a návštěvníci zapojovali všechny smysly,“ řekla za karlovarské muzeum Kristýna Matějů.V den otevření bude karlovarské muzeum slavit významné výročí. 20. dubna to bude přesně třicet let od otevření předchozí stále expozice. Zároveň je to letos 150 let od otevření samotného muzea. „Do muzea už se moc těším. Zatím nevím, co všechno mě tam čeká, ale to nevadí. Nechám se překvapit,“ svěřil se dvanáctiletý Vojta.