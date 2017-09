Podzim v krajské knihovně bude pestrý

Karlovarský kraj - Karlovarská krajská knihovna si i letos připravila pro své čtenáře cyklus besed. Tentokrát se jedná o nábožensky laděné podvečery.

ZAČNE TO TOLKIENEM a skončí autorským čtením.Foto: Archiv/Deník

Oslovený přednášející je husitský farář a pedagog Lukáš Bujna, který si jako téma hned své první besedy zvolil Náboženské motivy v díle J.R.R. Tolkiena, kdy se bude do hloubky zaobírat fenoménem autorovy tvorby a víry. „Tolkien je mou srdeční záležitostí od let dospívání, k jeho dílu se opakovaně vracím. Náboženské motivy v jeho díle jsou obsaženy spíše ve struktuře vyprávění a étosu, který nesou hlavní postavy Gandalf, Aragorn, Frodo, Bilbo. Nejsou prvoplánovité, na rozdíl od beletrie C. S. Lewise, která je vlastně křesťanskou alegorií a nedosahuje dle mého názoru literárních a myšlenkových kvalit, k nimž dospěl Tolkien,“ uvedl ke své první přednášce Bujna. Pokud jste zvědaví a chcete se dozvědět něco nového o díle tohoto autora, vydejte se 19. září od 17 hodin do karlovarské krajské knihovny.



Další navazující přednáškou bude 31. října Umění umírat aneb doprovázení umírajících. „Tato přednáška souvisí s časem Dušiček. Tematický skok od tolkienovské besedy je sice velký, nicméně smrt je významným tématem i v Tolkienově díle,“ vysvětlil Bujna.



Listopad se bude zaobírat sektami. 21. listopadu vás čekají Sekty a nová náboženská hnutí. „Beseda si neklade za cíl sociologicky zkoumat náboženskou scénu v západních Čechách. Smyslem besedy je přiblížit nová náboženská hnutí, která se vyčlenila z tradičních duchovních proudů,“ řekl Bujna.



Poslední beseda bude opět úplně jiná než její předchůdkyně. Půjde totiž o autorské čtení ze sbírky Vzývání Panny, a to 21. prosince. „Nejedná se o klasický cyklus, protože každá beseda má svoje vlastní téma. Výběr byl do jisté míry dán i tím, co už mám zpracované a o čem přednáším už delší dobu. Doufám, že každá z besed si najde skupinku lidí, kteří se o dané téma zajímají. Besedy jsou určeny pro jedinou cílovou skupinu, pro přemýšlivé a otevřené lidi bez rozdílu věku,“ dodal k projektu Bujna.