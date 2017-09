Policie pátrá po ztraceném houbaři. Neviděli jste ho?

Karlovarsko - Policisté od dnešních večerních hodin pátrají v lesích v okolí Jáchymova po ztraceném houbaři.

Ztracený houbařFoto: PČR

Ztracený muž ve věku 27 let je oblečen do šedých tepláků, šedé mikiny s kapucí a měl na sobě zlaté brýle se slabou obroučkou. Muž by měl být mentálně postižen a mohl by se bát kontaktu s lidmi.

Rozsáhlé lesní porosty prohledávají policisté i policejní vrtulník.

V případě zjištěn pohřešované osoby prosím kontaktujte policisty na lince 158.