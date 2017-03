Posilněni alkoholem se do sebe pustili jako malí kluci

Karlovy Vary - Opilí muži se do sebe pustili a létaly nejen facky.

Ilustrační foto: Foto: Archiv/DeníkFoto: Deník / Šmudlová Barbora

„Policisté v Karlových Varech Rybářích podezřívají dva muže z přečinu výtržnictví,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Rváči se měli na začátku března tohoto roku v jedné restauraci v Karlových Varech před hosty do sebe pustit. Všemu předcházela vzájemná ostrá slovní rozepře, která vyústila ve fyzické napadení. Starší, jednapadesátiletý muž utrpěl zranění, se kterým byl nakonec převezen k lékařskému ošetření do nemocnice s následnou hospitalizací. Oba agresoři byli pod vlivem alkoholu. V případě, že bude mužům prokázána vina, můžou jít do vězení až na dva roky.