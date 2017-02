Potvrzeno! Jsou to opravdu vlci

Karlovarský kraj - Vlci se opět usídlili v Krušných horách. Domněnky odborníků i laické veřejnosti o výskytu těchto šelem na našem území nezvratně potvrdila vlčí hlídka.

„Našli jsme různé druhy pohybových znaků vlka obecného, jako jsou stopní dráhy, trus i zbytky kořisti," uvedl koordinátor projektu na ochranu velkých šelem Miroslav Kutal z Hnutí Duha. Skupinka vlčí hlídky našla první stopy prokazující přítomnost vlka už 21. ledna.

„Den po nálezu jsme se vydali stopy ověřit, abychom mohli potvrdit, zda jde skutečně o vlky. Nové stopy byly nalezeny i minulý víkend. A to v okolí Abertam, ale vlčí teritorium je rozsáhlé, o velikosti kolem 200 a 300 kilometrů čtverečních," řekl Kutal. Vlčí smečka se pohybuje na obrovském území, kde má klid na lov a je v relativním bezpečí. Plynule přechází z Karlovarského kraje do Ústeckého a zpět.

„Předpokládáme, že vlci zacházejí až do okolí Hory Svatého Šebestiána, kde byly šelmy samotné nebo jejich stopy viděny místními lesníky," vysvětlil Kutal.

Vlci se na našem území objevovali už dřív, ale vždy tudy jen procházeli. Teď se zde usadili. „Odhadujeme, že se v Krušných horách vyskytují minimálně tři vlci," upřesnil Kutal.

Už v loňském roce odhadovali odborníci, že se v Krušných horách vyskytuje menší smečka těchto chráněných šelem.

Ty podle důkazů napadly stádo ovcí v Abertamech, kde podle stylu útoku zacvičovaly své mladé.

Vlčí hlídka se ale nezaměřuje pouze na tyto šelmy, snaží se monitorovat také pohyb rysů a dalších šelem na našem území. „Pohybové znaky rysa ani jiných šelem jsme během víkendu zatím nenašli," doplnil Kutal.

Je třeba se obávat vlků v lese?

Lidé se ale nemají čeho bát. Jsou to relativně plachá zvířata a nehrozí, že by na ně v lese narazili. Vlci člověka cítí na velkou vzdálenost a raději se mu sami vyhnou. Není předpoklad, že by samovolně zaútočili. Takové riziko by hrozilo spíše u zdivočelé smečky psů.