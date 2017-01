Poutnímu místu Skoky je 300 let

Skoky - Sedm set let od narození Karla IV. nebo pět set let od vzniku Jáchymova. V roce 2016 si tu lidé připomínali významná výročí, ke kterým nechyběly ani celoroční oslavy. Na Karlovarsku bude ale veselí pokračovat i v roce 2017. Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a polozapomenutá osada Skoky u Žlutic oslaví tři sta let od svého vzniku, coby poutního místa. Přesný program bude znám v průběhu ledna, ale už teď jsou známy stěžejní body zdejších ročních oslav.

Poutní místo. Kostel Nanebevzetí Panny Marie se už podařilo zachránit před zkázou, která mu hrozila. Do jeho úplné obnovy ale stále chybí udělat spoustu práceFoto: Ilustrační foto: Vladimír Meluzín

„Výročí bude připomenuto v rámci obou velkých tradičních česko-německých poutí, a to 1. května a 2. července. Očekáváme na nich účast vysokých církevních představitelů. Kromě toho proběhne další výroční pouť k výročí kolem 29. září," uvedl Jiří Schierl, předseda spolku Pod střechou, který se o poutní místo už řadu let stará. Kostel pak zaplní připravovaná expozice. Ta představí zejména historii Skoků a její součástí budou historické fotografie a pohlednice. Celá oblast se dočká i reprezentativní publikace a nových propagačních materiálů či digitálního 3D modelu zaniklé obce. „Významnou akcí bude podzimní mezioborová konference, která by měla především představit nejnovější odborné poznatky z dějin Skoků a zhodnotit význam poutního místa v kontextu doby. Tato akce, za účasti odborníků z různých oborů, bude veřejně přístupná," dodal Schierl. Po celý rok budou dále probíhat obvyklé akce v rámci Živých Skoků prohlídky kostela, koncerty, výstavy, workshopy, poutě, brigády a setkání. „Pokud jde o vlastní poutní kostel, očekáváme, že bude dokončena potřebná technická dokumentace a vlastník, Kanonie premonstrátů Teplá, bude moci konečně zahájit stavební obnovu památky, stejně tak spolek Pod střechou bude usilovat o rekonstrukci svého sídla ve Skokách, bývalého Schopfova hostince, na Poutní dům," dodal předseda. Přesný harmonogram programu celoročních oslav poutního místa Skoky pak najdete na stránkách www.skoky.eu.

Autor: Zdeněk Hnízdil