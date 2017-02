Pražení kávy je vědou a uměním zároveň

Karlovy Vary - Naproti hasičárně v Karlových Varech je pražírna kávy City Roasters. Místo, kde se praktikuje moderní alchymie, kde se ze zelených zrn stává hnědé zlato. Otevřete dveře a ocitnete se ve světě plném vůní a chutí.

PRAŽIČ MICHAL KODET návštěvníkům pražírny udělá kávu, ale i poradí, co s ní.Foto: Barbora Šmudlová

Tím nejdůležitějším, co se na tomto místě pět dní v týdnu děje, je roast neboli pražení. Ale proč se musí vlastně káva pražit? Zamysleli jste se někdy nad tím? „Jedním z důvodů, proč se kávová zrna praží, je, že se zelená zrna nedají namlít. Jedná se o způsob jejich zpracování. Ze zelených zrn nápoj zkrátka nepřipravíte," vysvětlil pražič Michal Kodet.

Zelená zrna jsou příliš vlhká, a když je začnete mlít, tak vám vznikne kaše. Navíc zeleným zrnům chybí ona kýžená chuť a vůně pražené kávy, pro kterou tento nápoj miluje téměř celý svět. „Právě pražením získává zrno svou chuť. Navíc každé zrno má jiný pražící profil. Vyžaduje jiné teploty a dobu zpracování. U nás pražíme kávu devět až jedenáct minut. Po prvním prasknutí už se chladí vzduchem. Jedná se o střední pražení, kdy dostáváme z kávy ovocnější tóny. Není hořká, ale spíše kyselá," upřesnil pražič.

„Pražení je alchymie, člověk se stále dovídá nové věci," svěřil Michal Kodet.

V pražírně můžete ochutnat jednodruhovou arabiku z nejexotičtějších koutů světa, Kolumbie nebo Brazílie, která se praží o něco víc. „Některé hotely vysloveně chtějí univerzální kávu. Tu jim zajistí střední až vysoký roast," řekl Kodet.

Taková káva má hořkou chuť, kterou má většina kafařů raději. Přesto se začíná zvedat povědomí o tom, jak může i jinak káva chutnat. Lidé začínají objevovat její mocnější chutě a s nimi spojenou charakteristickou kyselost. Opravdovým labužníkům nabízí pražírna City Roasters čtrnáct druhů arabiky. „Kromě Kolumbie a Brazílie pražíme také zrna z Guatemaly, Panamy, Etiopie, Keni, Tanzanie, Malawi, Papuy Nové Guiney nebo El Salvadoru. Vždy jsou to místa s vysokou nadmořskou výškou, sluncem, teplem a pravidelným obdobím dešťů. Kávovník potřebuje teplé klima," vysvětlil pražič.

Pokud byste se vydali do světa a chtěli zkoumat plantáže s kávovníky, asi byste se divili, co vidíte. „Plodem kávovníku jsou sladké třešně, které mají uvnitř pecku. Dvě kávová zrna. Po sklizení se musí tyto třešně zpracovat. Když je vše hotové, tak k nám do pražírny přicházejí 70kilové pytle zelených zrn přímo od pěstitele. Ten je rovnou i třídí, takže kávová zrna, která k nám dorazí, hned pražíme. Po upražení a ochlazení už jen třídíme defektní zrna.

Upražená káva by pak měla ideálně sedm dní ležet. Poté se z ní dá připravit dobrý kafe. Chutě se stihnou rozložit a lépe se mele. Což znamená lepší práci pro baristu a ještě lepší chuť kávy," podotkl Kodet. Zajímavostí je, že kávová zrna po upražení vypouštějí plyn, proto mají sáčky, ve kterých si upraženou kávu kupujete, ventil, který vzniklý plyn vypustí ven, ale dovnitř sáčku nenechá nic proniknout.

Čím to, že právě v Karlových Varech otevřela malá pražírna kávy? „Šlo hlavně o to, aby vzniklo místo, kde bychom měli klid na pražení kávy. Projekt pražírny je postavený hlavně na poskytování upražené kávy pro kavárny, hotely a restaurace. Vedlejším produktem, který se k pražírně nabalil, je i kavárna a prodej pytlíků s kávou, které si mohou lidé zakoupit i v Republica Coffee. Kromě dobré kávy dostanou zákazníci také doporučení," prozradil pražič. Ti, kteří si budou chtít odnést domů upraženou a odleželou kávu, si mohou koupit 100gramové, ale i kilové pytlíky.

Podle Michala Kodeta musí pražič zvládnout několik věcí. „Musíte být barista, pražič a někdy i osobní poradce. Jednoznačně je to ale pohodová práce, která mě baví. Pražení kávy je o pozornosti a péči. Ne o automatice," dodal Michal.