Prezident vyplísnil primátora za Císařské lázně

Karlovy Vary - Už při oficiálním zahájení své čtvrté návštěvy Karlovarského kraje prezident Miloš Zeman znovu dokázal, že ostřejší slovo do jeho slovníku prostě patří. Tentokrát se zaměřil na primátora Karlových Varů a krajského zastupitele Petra Kulhánka (KOA), jehož vyplísnil za to, že Císařské lázně ani po letech nejsou opraveny.

Miloš Zeman byl na třídenní návštěvě Karlovarského kraje.Foto: Foto Deník mel

Jako vzor obnovy památek v kraji, které podle něj pomáhají zvyšovat cestovní ruch, pokládá Miloš Zeman bývalé lázně Kyselka a také hrad Hartenberg. A za odstrašující příklad právě Císařské lázně. Primátor Kulhánek se ale nedal a kritiku rázně odmítl. „Je to nefér vyjádření vůči Karlovým Varům i vůči mé osobě. Kde jste čerpal informace?" opáčil dotazem. Pak už historii roky plánované obnovy této národní kulturní památky musela vysvětlovat hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO), protože prezident prohlásil, že informace měl právě od ní. „Když kraj vystoupil z právnického sdružení Císařské lázně, Karlovy Vary se mohly k objektu přihlásit a práva a povinnosti převést na město. Na rozdíl od Karlovarského kraje to neudělaly," uvedla hejtmanka. Zmínila ale, že město se na obnově Císařských lázní bude opět finančně podílet. Pro začátek jde o sto milionů. Přesto byl primátor překvapen, že se prezident kvůli Císařským lázním, které jsou už roky v majetku Karlovarského kraje, opřel právě do něho. „Upřímně řečeno, z mého pohledu je to docela slušná rána pod pás, ať už ta informace vznikla kdekoli. Nevím, kde ji pan prezident získal. Ten, kdo mě zná, ví, kolik let, kolik času jsem přípravě obnovy Císařských lázní věnoval, a hlavně se to dotáhlo až do finále. Na jaře se mohlo začít rekonstruovat. A nebyly to Karlovy Vary, které celý proces zastavily," dodal primátor. Ten nad celou záležitostí nechce spekulovat. „Nejsem příliš vztahovačný, přešel jsem to s nadhledem. Pro mě je stále důležité, aby se Císařské lázně začaly rekonstruovat," uzavřel primátor celou záležitost.

Kromě této slovní přestřelky se prezident Zeman při besedě s krajskými zastupiteli a starosty věnoval i dalším tématům. Za ostudu kraje pokládá i Prameny, nejzadluženější obec v České republice. A nelibě nese, že kraj za bývalého vedení odmítl pomoc ruského podnikatele, jenž se právě prezidentovi zavázal, že do zdejší stáčírny vod vloží 20 milionů. Za velmi pozitivní prezident pokládá rozvoj vztahů s Čínou, protože právě čínští turisté by kraji mohli pomoci s výpadkem hostů ze států bývalé Ruské federace. S krajskými zastupiteli diskutoval i o hospicích, kterých v kraji přibývá, a na žádost radního Jana Bureše (ODS) přislíbil i pomoc se změnou vzdělávání zdravotních sester i s problematikou pěstounské péče.