Primátor Kulhánek má nakročeno na poslance

Karlovy Vary - O post poslance Parlamentu České republiky zřejmě zabojuje v podzimních parlamentních volbách Petr Kulhánek (KOA), primátor Karlových Varů. A jako lídr by měl šance na zvolení.

Karlovarský primátor Petr Kulhánek.Foto: Ilustrační foto Deník mel

Hnutí KOA, jehož je primátor členem, totiž obdrželo nabídku, aby v Karlovarském kraji společně kandidovalo se Starosty (STAN). Toto hnutí vyjednává o společné kandidátce do sněmovny s KDU-ČSL a předseda Petr Gazdík se v médiích vyjádřil, že STAN osloví i politická hnutí v regionech. „Ano, tuto nabídku jsme obdrželi. I s návrhem, zda bych přijal lídra kandidátky," potvrdil informace primátor Kulhánek.

Primátor Kulhánek ale zdůraznil, že nic není definitivně dohodnuto. „Nyní se vše projednává a je nutný souhlas všech zúčastněných," vysvětlil. V případě, že by s tímto volebním projektem všichni zainteresovaní souhlasili, pak si Petr Kulhánek klade podmínku. „Do parlamentních voleb bych šel s tím, že v případě úspěchu bych v Karlových Varech dokončil to, co jsem začal a primátorem bych byl do konce volebního období. Což je v tomto případě jeden rok," vysvětlil primátor. Petr Kulhánek je jedním z nejúspěšnějších karlovarských politiků. Dvakrát za sebou obhájil post karlovarského primátora v komunálních volbách a už druhé volební období je i krajským zastupitelem. Ke Starostům i lidovcům má blízko. KDU-ČSL je koaličním partnerem KOA na karlovarském magistrátu a KOA se o přízeň voličů ucházela společně se STAN, lidovci a TOP09 i v loňských krajských volbách.

V uplynulých sněmovních volbách byli za Karlovarský kraj do Parlamentu České republiky zvoleni čtyři poslanci. Markéta Wernerová za ČSSD a Josef Novotný. Ten už ale členem ČSSD v současné době není. Úspěšné bylo i hnutí ANO, které ve sněmovně reprezentuje Zdeněk Soukup a Roman Procházka.