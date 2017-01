Přispějte tříkrálovým koledníkům na dobrou věc

Karlovy Vary - Koledníci v kraji vyrazili na každoroční sbírku. Sedmnáctý ročník tříkrálové sbírky má například v Karlových Varech za cíl vybrat potřebné finance na vybudování terapeutické zahrady pro pacienty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou.

Sbírka potrvá až do 15. ledna. Vloni se vybralo 159 645 korun. Podle křesťanské legendy tři králové, kteří byli vlastně mudrci, následovali betlémskou hvězdu. Došli až do Betléma, kam přinesli tři královské dary v podobě zlata, kadidla a myrty malému Ježíškovi. Ona slavná písmena, která králové píší na dveře, K+M +B, mají i další význam. Nejen iniciály oněch mudrců, ale i „Kristus mancione benedicta", což se do češtiny překládá jako „Ať Kristus požehná tomuto domu."

Tříkrálové sbírky se pravidelně účastní i studenti. Ani letos tomu nebude jinak. „Už loni jsem se účastnila sbírky. Tehdy za námi přišla paní učitelka a nabídla nám tuto příležitost. Letos už jsem se přihlásila sama. Na sbírce se mi nejvíc líbí to, že můžu pomáhat lidem, že je to pro dobrou věc. A taky to, že nemusím do školy," svěřila se Monika Strnadová, studentka TRIVISu.

Zahájení sbírky se účastnil také emeritní biskup plzeňské diecéze František Radkovský, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek a ředitel diecézní charity v Plzni Jiří Lodr. „Koledujeme s láskou a těšíme se na lidi. Je nutné chodit a mít oči otevřené," sdělil Lodr.

V Sokolově byla tříkrálová sbírka zahájena v pondělí v podvečer. Koledníkům požehnal v kostele sv. Jakuba pan farář a ti teď až do 8. ledna budou do zapečetěných kasiček vybírat příspěvky, které podpoří mimo jiné projekty Farní charity Sokolov, jež sbírku tradičně pořádá.